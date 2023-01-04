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NVIDIA更新Omniverse Enterprise 讓設計團隊更容易建構龐大、複雜的虛擬3D世界

聯合新聞網／ 楊又肇

針對近年來持續視為重點項目的Omniverse平台，NVIDIA此次在CES 2023展前宣布將對Omniverse Enterprise釋出重大更新，其中將帶來更高擬真環境建構效能，並且將透過Omniverse Connector擴大生態系統。

新版Omniverse Enterprise將藉由支援全新Ada Lovelace顯示架構，藉此增加第三代即時光影追跡技術，以及DLSS 3技術，藉此讓光影表現更為擬真，同時也讓建構工作流程更為簡化。

而藉由換上Ada Lovelace顯示架構的NVIDIA RTX 6000顯示卡、NVIDIA L40及OVX系統等最新GPU技術支援之下，更可讓整體運作效能提升達三倍，進而可讓開發者以更快方式建構大規模、符合真實物理原則的虛擬3D世界。

其中，在創作部分於Omniverse Enterprise加入透過Omniverse Connector功能串接Adobe Substance 3D Painter、Autodesk Alias、PTC Creo、Kitware's Paraview等軟體資料，或是使用透過Siemens Digital Industries Software匯出於NX Software所建立內容。

新增加的Omniverse DeepSearch，則可利用自然語言或2D示意圖，透過直覺搜尋方式將大量3D資料加上標籤，讓虛擬3D世界中的資料可以被分類、檢索使用。其他更新則包含改善Omniverse Farm介面，並且能接入Kubernetes容器化應用服務，以及透過Omniverse Cloud彈性管理位於全球各地設計團隊，同時藉由AWS雲端服務安全存取各類服務、資料。

另外，此次更新也讓Omniverse Enterprise更容易管理、分享設計專案、數位資產，藉此讓線上協作變得更容易，同時可以透過Omniverse Create建構符合USD (通用場景描述)格式的大規模虛擬3D世界的參考設計，並且支援NVIDIA DLSS 3與多視圖，藉此讓複雜且龐大的3D場景能以流暢互動方式進行操作設定。

設計團隊則可透過Omniverse View進行審閱、批准，其中也能在建構內容進行標記、注釋，或是進行量測或簡單導航檢視。而Omniverse Nucleus則是作為資料庫與協作引擎，更新版本更可處理伺服器上的原子檢查點，使用者可利用更新後的Large File Transfer服務，在伺服器、本地端，或是在雲端之間移動檔案。

目前Omniverse Enterprise已經由日本跨國廣告公司電通 (dentsu)、德國車廠Mercedes-Benz，以及總部位於英國的札哈．哈蒂建築事務所等業者採用，分別在不同產業領域以數位雙生等形式，讓生產工作流程最佳化。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

團隊 光影

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