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與Tesla爭奪車輛遊戲市場？NVIDIA將GeForce NOW雲端串流遊戲服務帶到更多品牌車款

聯合新聞網／ 楊又肇

如同Tesla藉由車輛本身足夠運算能力與連網功能，讓車主能利用車內中控台螢幕搭配搖桿即可遊玩Steam遊戲，NVIDIA在此次CES 2023展前活動中也宣布，將把GeForce NOW雲端串流遊戲服務帶到更多品牌車款。

首波合作品牌，包含擁有Hyundai、Kia及Genesis等品牌的現代汽車集團，同時還包含推出多款新能源車款的比亞迪，以及瑞典高級電動車與生活品牌Polestar，旗下車款都將搭載GeForce NOW雲端串流遊戲服務。

跟Tesla車款搭載Steam遊戲功能的作法一樣，在車輛上的GeForce NOW雲端串流遊戲服務，同樣需在車輛靜止情況下才能開啟使用，藉此讓車輛處於充電情況下，或是在路邊停靠時，可以透過遊戲功能打發時間。

除了可透過車輛中控台螢幕進行遊玩，若車輛後座也有配置螢幕的話，同樣也能讓後座乘客由玩遊戲，而整體使用方式基本上與手機端、PC端或電視端的體驗相同，主要還是透過雲端系統完成絕大部分運算，車輛端則是負責回傳透過搖桿執行的操作指令，以及少部分前期運算項目。

而GeForce NOW雲端串流遊戲服務目前已經收錄包含《瘟疫傳說：安魂曲》、《巫師3：狂獵》和《電馭叛客2077》等熱門遊戲，以及多款熱門免費遊戲，如《要塞英雄》、《失落的方舟》和《天命2》，玩家亦可綁定個人Steam、EA、Ubisoft、Epic Games Store，或是GOG.com等服務帳號，藉此透過GeForce NOW雲端串流遊戲服務遊玩個人已經購買遊戲。

至於此次將GeForce NOW雲端串流遊戲服務帶到更多品牌車款，除了希望增加更多車上娛樂內容，同時也包含擴大GeForce NOW雲端串流遊戲服務用戶族群的想法，同時也能在車輛服務應用與Tesla競爭。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 瑞典 車主

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