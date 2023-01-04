超威！NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti效能壓過3090 Ti 用電效率提升1.8倍

如先前傳聞，NVIDIA在CES 2023展前公布消息中，正式揭曉傳聞中的GeForce RTX 4070 Ti，並且標榜顯示效能高於過去推出的GeForce RTX 3090 Ti，而電力效率更提升1.8倍。

GeForce RTX 4070 Ti同樣採用Ada Lovelace顯示架構，搭載7680組CUDA顯示核心，顯示運作時脈則提升至2.61GHz，並且配置12GB容量的GDDR6X顯示記憶體。

顯示效能部分，GeForce RTX 4070 Ti將可在開啟顯示串流壓縮 (DSC)與HDR功能之下，對應穩定的4K 240Hz與8K 60Hz顯示輸出效能，在開啟RT Overdrive模式情況下，更可在執行《電馭叛客2077》 (Cyberpunk 2077)情況下，比GeForce RTX 3080 12GB版本提升約3.5倍率顯示效能，而用電效率則提升1.8倍。

而GeForce RTX 4070 Ti建議售價為799美元，預計從1月5日開放銷售，NVIDIA更同時強調接下來將持續在市場銷售GeForce RTX 30系列顯示卡，藉此滿足不同價格帶的產品使用需求。

另外，包含華碩、技嘉、微星、影馳、七彩虹、同德 (Palit)、INNO3D、KFA2、PNY、ZOTAC、耕宇在內OEM廠商也會推出各自的客製化顯示卡。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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