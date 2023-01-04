以Intel 7製程生產、換上Gracemont CPU設計 Intel揭曉新款N系列處理器
公布新款Intel Evo筆電設計，以及更多以65W電功耗設計的第13代Core系列桌機處理器之後，Intel在此次CES 2023也同步揭曉新款N系列處理器。
如同先前說明，自2023年開始之後不再使用「Pentium」、「Celeron」處理器品牌名稱，此次更新的N系列處理器，便是隸屬後來統一使用「Intel Processor」 (Intel處理器)的品牌產品。
此外，由於產品中包含採8核心設計，因此名稱上也採用Core i3設計，只是後綴名稱會加入N字樣描述，藉此與主流使用處理器產品作區隔，定位上主要還是用於入門款的筆電及桌機產品。
以效能表現來看，此次更新的新款N系列處理器在CorssMark整體效能測試表現上，分別有28%與42%提升幅度表現，而透過3DMark的顯示效能測試，則分別有64%與56%的提升。
處理器本身是以Intel 7製程技術生產，並且採用Gracemont架構CPU設計，分別以4核心或8核心形式打造，最低運作電功耗為6W，最高則是15W，其他部分同樣加入支援Wi-Fi 6E、利用人工智慧提升的線上視訊體驗，以及背景噪音去除效果，另外也支援透過HDMI 2.0b輸出4K HDR影音內容，最多可外接3組螢幕。
Intel表示，包含微軟、Google、宏碁、Dell、HP、聯想、華碩在內OEM廠商都會推出多款以新款N系列處理器為設計的產品，同時也預期藉此擴大Chromebook市場佈局
而此次更新的N系列處理器，主要也是鎖定數位教學應用，以及更多遠距學習使用市場需求，讓更多學生能以更親民價格取得更容易使用，並且具備長時間續航特性的筆電機種。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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