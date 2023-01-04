Intel推出Core i9-13900處理器等以65W電功耗設計的第13代Core系列桌機處理器
除了揭曉代號「Raptor Lake」的第13代Core系列筆電處理器，Intel也宣布推出以65W電功耗設計的第13代Core系列桌機處理器，其中包含鎖定主流市場使用的Core i9-13900處理器。
規格方面，以65W電功耗設計的第13代Core系列桌機處理器最高搭載24組核心、對應32道執行緒，運作時脈最高可達5.6GHz，同樣也將L2快取記憶體容量加大，其中在每組效能核心的L2快取記憶體加大至2MB，每組節能核心的L2快取記憶體則加大至4MB。
而運算效能表現部分，以65W電功耗設計的第13代Core系列桌機處理器在單核心運算效能約提升11%，多核心運算效能則提升34%，定位上則會鎖定主流市場需求，同時滿足多數創作、遊戲使用體驗。
包含華碩、技嘉、微星、七彩虹、華擎都會推出對應此款處理器的主機板產品，而包含美光旗下Crucial、Corsair、G.Skill、金士頓、Patriot、T-Force也會針對此款處理器推出相應記憶體產品，同時Intel更強調此款處理器將節省更多電力損耗，並且採用更環保包裝設計，藉此對應環境永續發展。
而此次推出處理器規格，除了包含採24核心設計的Core i9-13900、未包含顯示設計的Core i9-13900F，還包含採16核心設計的Core i7-13700與Core i7-13700F、採14核心設計的Core i5-13600及Core i5-13500，以及以10核心設計的Core i5-13400與Core i5-13400F，而Core i3-13100與Core i3-13100F則是採4組效能核心構成的4核心設計。
而針對AIO等裝置設計需求，Intel也同步推出包含Core i9-13900T、Core i7-13700T、Core i5-13600T、Core i5-13500T、Core i5-13400T，以及Core i5-13100T等處理器規格。
建議售價方面，Core i9-13900將以建議售價549美元銷售，入門款Core i3-13100F則以建議售價109美元銷售，而Core i9-13900T建議售價則同樣是549美元，入門款Core i3-13100T建議售價則是134美元。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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