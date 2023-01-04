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Intel揭曉第13代Core系列筆電處理器 HX系列、H系列、P系列與U系列同步推出

聯合新聞網／ 楊又肇
▲代號「Raptor Lake」的第13代Core系列筆電處理器
▲代號「Raptor Lake」的第13代Core系列筆電處理器

去年9月底宣布推出代號「Raptor Lake」的第13代Core系列桌機版處理器之後，Intel接續在CES 2023期間正式揭曉對應筆電使用的筆電處理器，同樣區分65W電功耗的HX系列、45W電功耗的H系列、28W的P系列，以及設定在15W以內的U系列。

其中，HX系列主要鎖定在需要更高運算效能的遊戲筆電，或是創作者筆電產品，而H系列則會應用在主流運算的筆電機種，P系列則會設定在效能與機身輕薄兼具的筆電產品，而U系列自然會用於極致輕薄的筆電機種。

▲HX系列主要鎖定在需要更高運算效能的遊戲筆電，或是創作者筆電產品，而H系列則會應用在主流運算的筆電機種，P系列則會設定在效能與機身輕薄兼具的筆電產品，而U系列自然會用於極致輕薄的筆電機種
▲HX系列主要鎖定在需要更高運算效能的遊戲筆電，或是創作者筆電產品，而H系列則會應用在主流運算的筆電機種，P系列則會設定在效能與機身輕薄兼具的筆電產品，而U系列自然會用於極致輕薄的筆電機種

HX系列

而此次在HX系列筆電處理器的更新重點，在於最高搭載24組核心、運作時脈可達5.6GHz，同時搭載Intel Killer Wi-Fi 6E連接設計，以及包含支援藍牙LE Audio技術，以及原生支援Thunderbolt 4連接埠設計。

▲HX系列筆電處理器
▲HX系列筆電處理器

在最高24組核心中，Intel表示將搭載8組效能核心與16組節能核心，而在Xe顯示架構則最高搭載32組EU，儲存元件則最高支援PCIe 5.0 x16，或是拆分成2組x8規格，記憶體則可選擇使用DDR5-5600或DDR4-3200規格，最高則可對應128GB容量 (對應4 DIMM、2 DPC的組合)，並且能透過XMP 3.0進行記憶體動態超頻。

其他部分則包含可支援14組USB 2、10組USB 3，以及包含PCIe 4.0 x16、PCIe 3.0 x12，以及SATA 3.0 x8，顯示輸出則支援更高傳輸頻寬的HBR3與eDP 1.4b，而延伸顯示輸出則支援eDP 1.4與HDMI 2.0b。

▲HX系列筆電處理器
▲HX系列筆電處理器

▲HX系列筆電處理器架構圖
▲HX系列筆電處理器架構圖

Intel表示，相較競爭對手推出的高階處理器產品，此次推出的Core i9-13950HX有顯著效能提升，以去年推出的Core i9-12900HK表現為基礎，單核心效能在SPECrate 2017_int_base的測試結果約提升11%幅度，多核心甚至提高49%，而在Blender v3.31的3D渲染效能表現，在BMW項目約提升79%，在Laundromat項目則有74%幅度提升，至於在Aurodesk測試項目更有12%至24%的提升幅度。

另外，在諸如Photoshop、Premier Pro、After Effect，以及諸多3A等級遊戲的運算效能也都有至少6%-12%以上提升表現。

▲在諸多3A等級遊戲的運算效能都有至少6%-12%以上提升表現
▲在諸多3A等級遊戲的運算效能都有至少6%-12%以上提升表現

▲單核心效能在SPECrate 2017_int_base的測試結果約提升11%幅度，多核心甚至提高49%
▲單核心效能在SPECrate 2017_int_base的測試結果約提升11%幅度，多核心甚至提高49%

▲在Blender v3.31的3D渲染效能表現，在BMW項目約提升79%，在Laundromat項目則有74%幅度提升
▲在Blender v3.31的3D渲染效能表現，在BMW項目約提升79%，在Laundromat項目則有74%幅度提升

▲在Aurodesk測試項目更有12%至24%的提升幅度
▲在Aurodesk測試項目更有12%至24%的提升幅度

▲在諸如Photoshop、Premier Pro、After Effect帶來6-15%不等運算效能提升
▲在諸如Photoshop、Premier Pro、After Effect帶來6-15%不等運算效能提升

在無線連接應用方面，Intel更標榜藉由其Killer Wi-Fi 6E網路卡設計，將能對應6GHz頻段的低延遲連接、針對遊戲傳輸需求最佳化，以及針對串流、檔案下載等網路傳輸需求進行動態化調整，同時也能透過Double Connect技術同時連接不同網路資源，藉此提升遊戲或虛擬實境應用的資料傳輸效率，而在支援藍牙LE Audio技術中，更可透過LC3編碼傳遞更高音質音訊，同時也能對應更穩定的聲音連接體驗。

▲藉由其Killer Wi-Fi 6E網路卡設計，將能對應6GHz頻段的低延遲連接、針對遊戲傳輸需求最佳化，以及針對串流、檔案下載等網路傳輸需求進行動態化調整，同時也能透過Double Connect技術同時連接不同網路資源，藉此提升遊戲或虛擬實境應用的資料傳輸效率，而在支援藍牙LE Audio技術中，更可透過LC3編碼傳遞更高音質音訊，同時也能對應更穩定的聲音連接體驗
▲藉由其Killer Wi-Fi 6E網路卡設計，將能對應6GHz頻段的低延遲連接、針對遊戲傳輸需求最佳化，以及針對串流、檔案下載等網路傳輸需求進行動態化調整，同時也能透過Double Connect技術同時連接不同網路資源，藉此提升遊戲或虛擬實境應用的資料傳輸效率，而在支援藍牙LE Audio技術中，更可透過LC3編碼傳遞更高音質音訊，同時也能對應更穩定的聲音連接體驗

Intel表示，此次更新的HX系列處理器將由宏碁、HP、Dell、聯想、華碩ROG、微星、Razer推出超過60款筆電產品設計，將能在商業應用端滿足遊戲開發、8K影像串流傳輸，以及進階工程設計應用需求，而在消費端則可滿足遊戲、創作者等需要更高運算效能需求。

▲此次更新的HX系列處理器將由宏碁、HP、Dell、聯想、華碩ROG、微星、Razer推出超過60款筆電產品設計
▲此次更新的HX系列處理器將由宏碁、HP、Dell、聯想、華碩ROG、微星、Razer推出超過60款筆電產品設計

▲HX系列分別推出24核心設計的Core i9-13980HX、Core i9-13950HX與Core i9-13900HX，以及包含20核心設計的Core i7-13850HX、16核心設計的Core i7-13700HX、14核心設計的Core i7-13650HX，另外也推出採14核心設計的Core i5-13600HX、Core i5-13500HX與10核心設計Core i5-13450HX
▲HX系列分別推出24核心設計的Core i9-13980HX、Core i9-13950HX與Core i9-13900HX，以及包含20核心設計的Core i7-13850HX、16核心設計的Core i7-13700HX、14核心設計的Core i7-13650HX，另外也推出採14核心設計的Core i5-13600HX、Core i5-13500HX與10核心設計Core i5-13450HX

H系列、P系列及U系列

在此次更新的H系列、P系列及U系列筆電處理器中，則是標榜可在辦公效率提升10%，同樣加入Intel Killer Wi-Fi 6E連接設計，以及包含支援藍牙LE Audio技術，以及原生支援Thunderbolt 4連接埠設計，甚至強調將在2023年與合作夥伴推出超過250款應用筆電設計。

▲H系列、P系列及U系列筆電處理器
▲H系列、P系列及U系列筆電處理器

▲P系列筆電處理器
▲P系列筆電處理器

▲U系列筆電處理器
▲U系列筆電處理器

至於在核心配置方面，包含H系列、P系列及U系列筆電處理器最多都僅搭載14核心，其中以6組效能核心搭配8組節能核心，但相比HX系列偏重額外搭配獨立顯示卡設計，因此在Xe顯示架構應用比重相對較低的情況，H系列、P系列及U系列筆電處理器在Xe顯示架構則可搭載高達96組EU。

其他部分也支援PCIe 5.0，但縮減為x8規格，同樣也支援PCIe 4.0，但規格縮減為x4，記憶體則支援DDR5-5200或DDR4-3200規格，另外也支援LPDDR5/x-6400，或是LPDDR4x-4267規格，其他則最多支援10組USB 2與4組USB 3，顯示輸出則與HX系列支援規格相同。

▲H系列、P系列及U系列筆電處理器架構圖
▲H系列、P系列及U系列筆電處理器架構圖

效能提升部分，以去年推出的Core i9-12900H為基礎的話，此次更新版本約可在生產力、創造力分別提升10%，在反應速度則提升11%。

▲H系列分別推出14核心設計的Core i9-13900HK、Core i9-13905H與Core i9-13900H，以及包含14核心設計的Core i7-13800H、Core i7-13705H、Core i7-13700H與10核心設計Core i7-13620H，另外也推出採12核心設計的Core i5-13600H、Core i5-13505H與Core i5-13500H與8核心設計Core i5-13420H
▲H系列分別推出14核心設計的Core i9-13900HK、Core i9-13905H與Core i9-13900H，以及包含14核心設計的Core i7-13800H、Core i7-13705H、Core i7-13700H與10核心設計Core i7-13620H，另外也推出採12核心設計的Core i5-13600H、Core i5-13505H與Core i5-13500H與8核心設計Core i5-13420H

▲P系列分別推出14核心設計的Core i7-1370P、12核心設計的Core i7-1360P，以及採12核心設計的Core i5-1350P與Core i5-1340P
▲P系列分別推出14核心設計的Core i7-1370P、12核心設計的Core i7-1360P，以及採12核心設計的Core i5-1350P與Core i5-1340P

▲U系列分別推出10核心設計的Core i7-1365U、Core i7-135U，以及包含10核心設計的Core i5-1345U、Core i5-1335U與Core i5-1334U，另外也推出採6核心設計的Core i3-1315U與採5核心設計Core i3-1305U
▲U系列分別推出10核心設計的Core i7-1365U、Core i7-135U，以及包含10核心設計的Core i5-1345U、Core i5-1335U與Core i5-1334U，另外也推出採6核心設計的Core i3-1315U與採5核心設計Core i3-1305U

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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