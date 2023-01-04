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聯發科公布新一代物聯網平台Genio 700，相關產品預計從2023年第二季開始商用

聯合新聞網／ 楊又肇

聯發科公布新一代物聯網平台Genio 700，將鎖定智慧家庭、智慧零售與工業物聯網裝置設計需求，相關產品預計從2023年第二季開始商用。

Genio 700採台積電6nm製程設計，本身採2組運作時脈為2.2GHz的Arm Cortex-A78 CPU，搭配6組運作時脈為2.0GHz的Cortex-A55 CPU，構成「2+6」核心，同時也整合對應4 TOPS算力表現的人工智慧加速元件，本身則對應4K 60Hz及FHD 60Hz顯示輸出，同時也整合ISP影像訊號處理器，藉此對應更出色的影像畫質。

而Genio 700軟體開發套件支援Yocto Linux、Ubuntu及Android作業系統，讓業者能輕鬆、靈活地開發客製化不同應用類型產品。

其他特色分別如下：

• 支援包括PCIe 2.0、USB 3.2 Gen 1及MIPI-CSI相機鏡頭介面
• 同時支持支援AV1、VP9、H.265和H.264影像解碼規格
• 支持工業級設計和寬溫設計，耐用期限長達10年
• 提供標準、易用的開源平台 (Yocto Linux)整合解決方案

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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