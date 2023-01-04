Faraday Future宣布重返CES 2023會場 將展出FF 91 Futurist車款

雖然日前確定FF 91進入市場時間再次跳票，但Faraday Future稍早透露將重返CES 2023，預計展示其FF 91 Futurist車款。

在此之前，Faraday Future表示將從今年3月底開始量產FF 91 Futurist車款，並且將在4月底之前完成首波訂單交車，但前提是能順利獲得額外融資，並且取得投資股東批准。

而依照先前說明，FF 91 Futurist車款具備1050匹馬力動能輸出，在美國環保總署EPA認證下的續航里程可達381英里 (約613.16公里)，同時在0-60英里加速所需時間為2.27秒。

此外，FF 91 Futurist車款採用Innovusion提供的Falcon雷射光達系統，作為其自動駕駛輔助系統，藉此即時建構即時3D電腦視覺，並且讓車輛駕駛運作更為穩定，最遠可偵測500公尺之外的其他車輛動態，或是判斷行進路徑上的200公尺範圍內，是否有需要留意的行人或障礙物。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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