岸田文雄曾當面要求庫克 讓蘋果在日本iPhone上啟用「數位身份證」

根據《日經新聞》的最新報導，當美國 Apple 公司執行長蒂姆-庫克本月早些時候訪問日本時，他與日本首相岸田文雄會面，討論了App Store、蘋果在日本的投資、日本個人身份證的數位版本，以及未來可能採用的 iPhone 功能。

iPhone啟用日本個人編號卡

日本首相岸田文雄要求蒂姆-庫克，啟用日本向所有日本居民發放的數字版「My Number」身份證。他希望庫克在 iPhone 上支援這些卡，允許它們像美國一些州的身份證一樣被加入到錢包應用中。

日本一直致力於提高「My Number」卡的使用率，該卡上有每個人的 12 位數字的身份證號碼。日本從 2016 年開始提供這種卡，但截至 2022 年，只有 49% 的日本人註冊了。

將「我的號碼」卡加入到錢包應用中，可以鼓勵更多的人使用該系統，因為這將使他們更加方便，並可能更容易獲得，但有些人對隱私問題表示擔憂。

日本希望用「My Number」卡來儲存各種個人訊息，從醫療保險數據到銀行訊息，而且這些卡上有用戶的照片、姓名、地址和出生日期，存在著數據洩露的潛在問題。

庫克告訴岸田，他將致力於在 iPhone 中加入「My Number」 卡，但他表示，蘋果對 My Number ID 的處理有強烈的擔憂。據報導，他還敦促岸田確保圍繞應用分發的法規不會破壞 iPhone 用戶的隱私和安全。

日本政府一直關注蘋果和谷歌對智慧手機操作系統市場的控制，並提出要求蘋果允許第三方應用商店的規則。蘋果在當時的一份聲明中說，它將與日本政府進行建設性接觸。

日本正在準備一份關於蘋果應用商店規則的最終報告，收集公眾的意見，並不斷進行討論，因此，庫克旨在動搖岸田放棄蘋果認為會破壞應用商店安全的立法，這並不奇怪。

庫克和岸田還談到了蘋果在該國的投資，庫克指出，在過去五年中，蘋果在日本的供應鏈上投資了 1,000 多億美元，並將繼續把日本的投資作為重點。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

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