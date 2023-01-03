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Galaxy系列手機會有名車風格？三星挖角前賓士設計長 將負責重點產品

聯合新聞網／ 楊又肇

三星稍早宣布，將由曾在中國地區擔任Mercedes-Benz設計長的李一煥 (Hubert H. Lee)負責帶領行動體驗 (MX)設計團隊，預計操刀新款Galaxy S系列手機等重點產品設計。

不過，從時間點來看的話，明年初即將推出的Galaxy S23系列旗艦手機，可能還不會是由李一煥帶領設計產品，但至少下半年預計推出的新版One UI操作介面，以及下半年表定推出的新款螢幕可凹折手機，就會是其操刀設計產品。

在此之前，李一煥曾擔任Mercedes-Benz中國區設計長職務，因此未來三星產品設計應該可以看見更多著重互動體驗，以及更方便使用的操作介面。

目前除了三星持續強化手機端操作介面設計，包含Google、蘋果，甚至包含小米、OPPO、vivo在內中國品牌也都越來越重視手機操作體驗，目的就是希望能讓使用者更方便操作使用每天長時間接觸的手機，並且藉由手機更快完成日常所需服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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