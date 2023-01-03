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三星12組新創團隊參加CES 2023 聚焦元宇宙、人工智慧與自駕機器人

聯合新聞網／ 楊又肇

在CES 2023即將展開之際，三星宣布將帶領新一波C-Lab新創團隊參與展出，其中包含4組源自三星內部的C-Lab Inside新創團隊，以及三星贊助的8組C-Lab Outside外部新創團隊，預計在CES 2023展期間的Eureka Park展區呈現其新創成果。

三星表示，從2016年開始推動C-Lab新創項目之後，已經在過去5年內順利協助超過500個新創團隊發展，並且使其能銜接全球市場發展機會，創造更多商業發展動能。

而此次4組源自三星內部的新創團隊，分別為聚焦以元宇宙技術建構數位學習平台的Meta-Running、以元宇宙形式提供互動音樂會體驗的Porkamix、全新即時冥想體驗的Soom，以及透過3D數位形式呈現居家織物產品的Falette。

至於從2018年開始推動外部新創資助項目C-Lab Outside，則是希望推動韓國新創發展動能，藉此創造更大產值，並且透過CES及KES展會活動讓新創團隊能有更大曝光機會。

此次8組C-Lab Outside外部新創團隊，分別為以網頁形式提供3D設計解決方案的NdotLight、透過自駕運作機器人遞送貨品的NEUBILITY、提供從檢查到治療的數位健康服務40FY、針對視網膜疾病患者提供微型仿生視覺的CELLICO、以人工智慧及網頁為基礎進行肢體動作捕捉及後期動畫編輯的Plask、以對抗生成人工智慧提供編寫訓練與內容創作服務的Wrtn Technologies、針對兒童打造的多重對話式人工智慧伴侶Catius，以及可用於家中強化通話品質的物聯網微型中繼設備Erangtek。

同時，三星也宣布CES展會主辦單位CTA (消費者技術協會)在2022年11月頒布橫跨28種產品類別的CES 2023創新獎項中，便由三星扶植的C-Lab新創團隊拿下2個年度最佳創新獎項，更有27個團隊被提名為創新獎項獲獎者，而在2022年總計獲得22個創新獎項，更有7個將在2023獲頒獎項。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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