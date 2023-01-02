蘋果取消iPhone配件被告上法庭 原告怒控「不當得利和詐欺」

蘋果（Apple）自iPhone 12系列起，以環保減碳為由不再隨盒附贈充電器及耳機等配件，引發眾多消費者不滿，近日就有美國針對此事民眾提出集體訴訟，控告蘋果犧牲用戶權益謀取利益，卻未明確告知不再附贈配件，因而指控蘋果不當得利和詐欺等多項罪名。

根據美國媒體Top Class Actions報導，蘋果因購買iPhone不再包含充電器和耳機等配件，被由原告代表伊麗莎白·斯坦恩斯（Elizabeth Steines）為首的消費者提出集體訴訟，他們以誤導消費者為由將蘋果告上法庭。斯坦恩斯表示，蘋果從去年開始銷售不帶充電器的iPhone，卻沒有向消費者充分告知新iPhone是否包含充電器，只在iPhone的包裝盒背面用小字標明iPhone充電線、配接器和耳機是單獨銷售，導致消費者在未意識到購買了「不完整產品」的前提下購入商品。

斯坦恩斯更指出，在沒有充電器的情况下銷售iPhone，不足以滿足消費者的預期用途，因為iPhone需要充電才能使用，而且也迫使尚未擁有充電器的消費者花更多的錢購買充電器，最終提高了產品價格，「當被告移除充電器時，產品的價格不僅沒有相應降低，反而還上漲了」。因此，他們控告蘋果不當得利、詐欺、疏忽事實的虛假陳述和違約，以及違反馬格努森－莫斯保固法（Magnuson-Moss Warranty Act）、多州消費者詐欺法、伊利諾伊州消費者詐欺和欺騙性商業行為法。

面對諸多指控，蘋果聲稱其不在購買iPhone時附帶充電器的决定是出於環保考量，過去蘋果也曾表明原意是考量到許多消費者會沿用過往設備，造成配件淪為「電子垃圾」，且取消配件也能將地貨運次數，降低200萬噸的碳排放量。然而，此舉仍遭外界質疑是變相漲價，讓民眾得自掏腰包花更多錢購買配件，斯坦恩斯即認為，蘋果可以採取其他措施來促進環保，而非刪去產品的基本功能，強迫客戶進行額外消費。

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