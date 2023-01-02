新版Google Voice人工智慧 自動標示、阻擋推銷等騷擾電話

Google宣布更新Google Voice服務，將能藉由人工智慧自動標示、阻擋各類推銷、詐騙內容相關的騷擾電話。

依照Google說明，新版Google Voice會藉由使用者近期接到的騷擾電話，以及過往曾經接聽的騷擾電話內容為基礎，藉此判斷後續接入的來電是否也包含推銷、詐騙等騷擾內容。

另外，系統也能透過使用者主動回報，藉此強化認知哪些來電包含騷擾內容，之後就會將相似或相同來電直接標示為騷擾電話。

依照美國聯邦通信委員會 (FCC)公布數據，美國境內消費者每月約接到40億通騷擾電話，而在2021年更有不少美國人因為詐騙電話損失將近300億美元金額。因此，Google在新版Google Voice服務加入騷擾電話過濾功能，便是希望能減少此類影響。

而用於過濾透過Google Voice接聽電話內容的人工智慧系統，基本上與用於Gmail判斷垃圾信件的人工智慧系統相同，而所有被Google Voice服務懷疑為騷擾電話的來電，都會被直接轉往綁定使用者手機號碼的語音信箱。

不過，此項服務依然主要僅先針對美國境內使用者提供，台灣地區使用者則是可以透過Whoscall等服務達成相同效果。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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