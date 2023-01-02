一周數位爆報／新年問安LINE貼圖最好用！PS5原價主機到達、Switch遊戲特價！曲面手機被嫌「不好用」？

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。
PlayStation 5（PS5）難道路上真的有一批很香的「原價現貨」來了嗎？一名網友表示，在台北地下街看到「沒有再綁其他遊戲片」的PS5《戰神5》同捆機開賣，驚訝「PS5缺貨之亂」似乎要結束了，引起熱議，但不少PS的粉絲仍吐槽等了2年，「晚了我們就不要了」。 （繼續閱讀…）
期待度：★★★☆☆
小編評語：不期不待，感覺還是太晚有貨惹。
「5、4、3、2、1」迫不及待要和親朋好友道聲2023新年快樂了嗎？《聯合新聞網》嚴選全新6款、精選9款新年問候好友的「期間限定」LINE免費貼圖，全新貼圖以7-11的貼圖「2023 OPEN!新年快樂動次動!」最大方，免任務直接下載、再送180天使用期限，讀者們快來下載吧！ （繼續閱讀…）
實用度：★★★★★
小編評語：趁還沒過期之前快來下載一下吧！
向NCC陳情真的有用！有網友4個月前向NCC（國家通訊傳播委員會）留言陳情，盼預付卡用戶也能像月租用戶「平等對待」比照辦理使用「VoLTE」和「VoWiFi」服務，當時以為沒下文，沒想到今（29）日傳來好消息，中華電信開出第一槍，讓4G／5G的預付卡用戶可免費申請，引起網友大讚「（中華電信）老大哥開第一槍」，並表示「看其他家（電信）要裝死到啥時。」 （繼續閱讀…）
實用度：★★★★☆
小編評語：預付卡終於也享有同等權利了！
歲末年終撿便宜的時刻到了！任天堂（Nintendo）針對家機Switch的日本eShop平台推出「Nintendo Switch 新年特賣（Nintendo Switch 新春セール）」活動，從台灣時間2022年12月31日23:00至2023年1月15日22:59進行熱門遊戲打折。 （繼續閱讀…）
便宜度：★★★★☆
小編評語：還沒買《舞力全開2023》的玩家可以趁這時候買一下嘿～。
手機功能不斷推陳出新，鏡頭越來越多顆、螢幕從平面變成曲面，但你覺得實用嗎？一名網友表示，朋友嫌棄三星（Samsung）手機S22 Ultra曲面螢幕不好用，常「誤觸到邊邊」，讓他直呼難道曲面螢幕至今仍是「中看不中用」嗎？引起熱議，網友直接點名曲面螢幕1項卡關之處，讓不少人點頭認可。 （繼續閱讀…）
失望度：★★★★☆
小編評語：用安卓的用戶，真的覺得曲面很不OK嗎？
雖然蘋果（Apple）在本（12）月初更新iOS 16.1.2改善iPhone 14、Apple Watch 8、SE 2車禍偵測BUG，不會再出現坐雲霄飛車觸發車禍偵測並自動報警。不過最近美國各地的911救援人員仍為該功能白忙一場，因為至少有71起在當地滑雪場發生的事件與它有關。 （繼續閱讀…）
驚訝度：★★★★★
小編評語：到底蘋果iPhone有多靈敏才能這樣XD。
沒有拿最新的蘋果（Apple）iPhone 14、沒有「車禍偵測」功能也不要擔心。一名婦女日前在耶誕節過後遇上車禍突然消失，被家人發現音訊全無感到擔憂，報警後發現又是iPhone其中1項功能幫助重傷的她順利脫困。 （繼續閱讀…）
驚訝度：★★★★★
小編評語：不是最新手機也不怕囉，但隱私曝光又是一回事了。
沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。
在CES 2023正式開展前，三星預先宣布名為Family Hub Plus的智慧冰箱，並且將冰箱門上顯示螢幕尺寸一口氣從原先的21吋增加至32吋。
Panasonic稍早預告將於CES 2023期間公布Lumix品牌相機新機，其中可能如市場傳聞推出搭載相位對焦系統的全新全片幅相機Lumix S5 Mark II。
Movano稍早預告將於CES 2023期間展示名為「Evie」的智慧戒指，將與過去曾推出類似產品的Oura、Motiv等品牌競爭市場，並且標榜將符合醫療等級設計。
相比今年2月底推出的Galaxy Book 2 Pro 360螢幕可翻轉筆電採用Intel處理器設計，三星稍早宣布推出版本則是採用Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3處理器，藉此對應更長續航使用時間，以及支援常時連網使用體驗。
台積電宣布於台南科學園區的晶圓18廠新建工程基地舉行3nm製程量產擴廠典禮，董事長劉德音強調此投入5nm、3nm製程量產產線，將以新台幣1.86兆元投資，預計直接創造1.13萬高科技工作機會，另外也創造2.35萬個營建相關工作機會，同時也將間接創造6.7倍額外工作機會，約可創造7萬個全新工作機會。
共 0 則留言
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言