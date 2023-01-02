一周數位爆報／新年問安LINE貼圖最好用！PS5原價主機到達、Switch遊戲特價！曲面手機被嫌「不好用」？

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

期待度：★★★☆☆ 小編評語：不期不待，感覺還是太晚有貨惹。

PS5推出2年，如今終於可以在台北地下街或是部分網購平台買到「原價」PS5主機或是遊戲同捆機，仍引起粉絲不滿，認為等太久「不想要了」。（翻攝自SONY官網）

實用度：★★★★★ 小編評語：趁還沒過期之前快來下載一下吧！

《聯合新聞網》嚴選全新6款、精選9款新年問候好友的「期間限定」LINE免費貼圖，全新貼圖以7-11的貼圖「2023 OPEN!新年快樂動次動!」最大方，免任務直接下載。（製圖／聯合新聞網）

實用度：★★★★☆ 小編評語：預付卡終於也享有同等權利了！

中華電信即起針對預付卡開放免費申辦「VoLTE」和「VoWiFi（WiFi通話）」服務，被網友大讚「果然是龍頭」。（示意圖／ingimage）

便宜度：★★★★☆ 小編評語：還沒買《舞力全開2023》的玩家可以趁這時候買一下嘿～。

任天堂針對家機Switch的日本eShop平台推出「Nintendo Switch新年特賣，數位版遊戲最低5折起，《聯合新聞網》也整理出18項官網公布的打折資訊，要讓讀者撿便宜。（製圖／聯合新聞網）

失望度：★★★★☆ 小編評語：用安卓的用戶，真的覺得曲面很不OK嗎？

一名網友表示，他覺得曲面螢幕手機外型亮眼，但身邊友人卻嫌棄到不行，詢問曲面螢幕至今仍是「中看不中用」嗎？引起熱議。（示意圖／ingimage）

驚訝度：★★★★★ 小編評語：到底蘋果iPhone有多靈敏才能這樣XD。

美國俄亥俄州薩米特縣上周就收到4個滑雪場共71起來自iPhone 14、Apple Watch的求救通知，但其實都是內建的「車禍偵測」功能誤報。示意圖，與本文無關。（歐新社）

驚訝度：★★★★★ 小編評語：不是最新手機也不怕囉，但隱私曝光又是一回事了。

一名婦女日前行駛在加州聖貝納迪諾一處小路上，意外掉進一旁約61公尺深的山谷中身受重傷，竟是透過iPhone內建的尋找功能順利找到她。（翻攝自San Bernardino County Fire臉書）

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