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一周數位爆報／新年問安LINE貼圖最好用！PS5原價主機到達、Switch遊戲特價！曲面手機被嫌「不好用」？

聯合新聞網／ 綜合報導
一周數位爆報12/25～12/31。（圖／聯合新聞網）
一周數位爆報12/25～12/31。（圖／聯合新聞網）

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PlayStation 5（PS5）難道路上真的有一批很香的「原價現貨」來了嗎？一名網友表示，在台北地下街看到「沒有再綁其他遊戲片」的PS5《戰神5》同捆機開賣，驚訝「PS5缺貨之亂」似乎要結束了，引起熱議，但不少PS的粉絲仍吐槽等了2年，「晚了我們就不要了」。 （繼續閱讀…）

期待度：★★★☆☆

小編評語：不期不待，感覺還是太晚有貨惹。

PS5推出2年，如今終於可以在台北地下街或是部分網購平台買到「原價」PS5主機或是遊戲同捆機，仍引起粉絲不滿，認為等太久「不想要了」。（翻攝自SONY官網）
PS5推出2年，如今終於可以在台北地下街或是部分網購平台買到「原價」PS5主機或是遊戲同捆機，仍引起粉絲不滿，認為等太久「不想要了」。（翻攝自SONY官網）


「5、4、3、2、1」迫不及待要和親朋好友道聲2023新年快樂了嗎？《聯合新聞網》嚴選全新6款、精選9款新年問候好友的「期間限定」LINE免費貼圖，全新貼圖以7-11的貼圖「2023 OPEN!新年快樂動次動!」最大方，免任務直接下載、再送180天使用期限，讀者們快來下載吧！ （繼續閱讀…）

實用度：★★★★★

小編評語：趁還沒過期之前快來下載一下吧！

《聯合新聞網》嚴選全新6款、精選9款新年問候好友的「期間限定」LINE免費貼圖，全新貼圖以7-11的貼圖「2023 OPEN!新年快樂動次動!」最大方，免任務直接下載。（製圖／聯合新聞網）
《聯合新聞網》嚴選全新6款、精選9款新年問候好友的「期間限定」LINE免費貼圖，全新貼圖以7-11的貼圖「2023 OPEN!新年快樂動次動!」最大方，免任務直接下載。（製圖／聯合新聞網）


向NCC陳情真的有用！有網友4個月前向NCC（國家通訊傳播委員會）留言陳情，盼預付卡用戶也能像月租用戶「平等對待」比照辦理使用「VoLTE」和「VoWiFi」服務，當時以為沒下文，沒想到今（29）日傳來好消息，中華電信開出第一槍，讓4G／5G的預付卡用戶可免費申請，引起網友大讚「（中華電信）老大哥開第一槍」，並表示「看其他家（電信）要裝死到啥時。」 （繼續閱讀…）

實用度：★★★★☆

小編評語：預付卡終於也享有同等權利了！

中華電信即起針對預付卡開放免費申辦「VoLTE」和「VoWiFi（WiFi通話）」服務，被網友大讚「果然是龍頭」。（示意圖／ingimage）
中華電信即起針對預付卡開放免費申辦「VoLTE」和「VoWiFi（WiFi通話）」服務，被網友大讚「果然是龍頭」。（示意圖／ingimage）


歲末年終撿便宜的時刻到了！任天堂（Nintendo）針對家機Switch的日本eShop平台推出「Nintendo Switch 新年特賣（Nintendo Switch 新春セール）」活動，從台灣時間2022年12月31日23:00至2023年1月15日22:59進行熱門遊戲打折。 （繼續閱讀…）

便宜度：★★★★☆

小編評語：還沒買《舞力全開2023》的玩家可以趁這時候買一下嘿～。

任天堂針對家機Switch的日本eShop平台推出「Nintendo Switch新年特賣，數位版遊戲最低5折起，《聯合新聞網》也整理出18項官網公布的打折資訊，要讓讀者撿便宜。（製圖／聯合新聞網）
任天堂針對家機Switch的日本eShop平台推出「Nintendo Switch新年特賣，數位版遊戲最低5折起，《聯合新聞網》也整理出18項官網公布的打折資訊，要讓讀者撿便宜。（製圖／聯合新聞網）


手機功能不斷推陳出新，鏡頭越來越多顆、螢幕從平面變成曲面，但你覺得實用嗎？一名網友表示，朋友嫌棄三星（Samsung）手機S22 Ultra曲面螢幕不好用，常「誤觸到邊邊」，讓他直呼難道曲面螢幕至今仍是「中看不中用」嗎？引起熱議，網友直接點名曲面螢幕1項卡關之處，讓不少人點頭認可。 （繼續閱讀…）

失望度：★★★★☆

小編評語：用安卓的用戶，真的覺得曲面很不OK嗎？

一名網友表示，他覺得曲面螢幕手機外型亮眼，但身邊友人卻嫌棄到不行，詢問曲面螢幕至今仍是「中看不中用」嗎？引起熱議。（示意圖／ingimage）
一名網友表示，他覺得曲面螢幕手機外型亮眼，但身邊友人卻嫌棄到不行，詢問曲面螢幕至今仍是「中看不中用」嗎？引起熱議。（示意圖／ingimage）


雖然蘋果（Apple）在本（12）月初更新iOS 16.1.2改善iPhone 14、Apple Watch 8、SE 2車禍偵測BUG，不會再出現坐雲霄飛車觸發車禍偵測並自動報警。不過最近美國各地的911救援人員仍為該功能白忙一場，因為至少有71起在當地滑雪場發生的事件與它有關。 （繼續閱讀…）

驚訝度：★★★★★

小編評語：到底蘋果iPhone有多靈敏才能這樣XD。

美國俄亥俄州薩米特縣上周就收到4個滑雪場共71起來自iPhone 14、Apple Watch的求救通知，但其實都是內建的「車禍偵測」功能誤報。示意圖，與本文無關。（歐新社）
美國俄亥俄州薩米特縣上周就收到4個滑雪場共71起來自iPhone 14、Apple Watch的求救通知，但其實都是內建的「車禍偵測」功能誤報。示意圖，與本文無關。（歐新社）


沒有拿最新的蘋果（Apple）iPhone 14、沒有「車禍偵測」功能也不要擔心。一名婦女日前在耶誕節過後遇上車禍突然消失，被家人發現音訊全無感到擔憂，報警後發現又是iPhone其中1項功能幫助重傷的她順利脫困。 （繼續閱讀…）

驚訝度：★★★★★

小編評語：不是最新手機也不怕囉，但隱私曝光又是一回事了。

一名婦女日前行駛在加州聖貝納迪諾一處小路上，意外掉進一旁約61公尺深的山谷中身受重傷，竟是透過iPhone內建的尋找功能順利找到她。（翻攝自San Bernardino County Fire臉書）
一名婦女日前行駛在加州聖貝納迪諾一處小路上，意外掉進一旁約61公尺深的山谷中身受重傷，竟是透過iPhone內建的尋找功能順利找到她。（翻攝自San Bernardino County Fire臉書）

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