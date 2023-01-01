Panasonic預告將揭曉新機 可能是加入相位對焦的Lumix S5 Mark II
Panasonic稍早預告將於CES 2023期間公布Lumix品牌相機新機，其中可能如市場傳聞推出搭載相位對焦系統的全新全片幅相機Lumix S5 Mark II。
相比在2020年推出的Lumix S5，市場傳聞即將亮相的Lumix S5 Mark II將延續大致相同外觀設計，但會更進一步強調錄影功能，因此在機身長時間錄影時的散熱表現也會作強化，另外在基本轉盤等操作介面也會有所調整。
對焦系統部分，則會如Panasonic預告般，加入相位對焦系統，並且搭載2420萬畫素、支援混合對焦的全片幅CMOS感光元件，其中機械快門將達每秒9張連拍，追焦拍攝則可達每秒7張連拍，至於電子快門則可達每秒30張連拍，機身更搭載5級防震設計，另外也支援以感光元件位移實現的除塵技術，影片紀錄格式則支援6K 30p，以及APS-C片幅格式下的4K 60p。
而Lumix S5 Mark II也可能推出針對影音直播需求打造的衍生機種，並且將以Lumix S5x Mark II為稱，其中會加入Wi-Fi、乙太網路直接連接實現即時影音內容串流，或是透過USB連接埠將相機當作直播工具的設計，並且支援蘋果提出的ProRes影像格式。
至於Lumix S5x Mark II在外觀會與Lumix S5 Mark II稍微作區隔，例如品牌及型號自體會改為黑色，機身功能標示字體則會採用灰色，與Lumix S5 Mark II採白色字體設計會有明顯差異。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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