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三星推出Family Hub Plus智慧冰箱 觸控螢幕加大至32吋

聯合新聞網／ 楊又肇

在CES 2023正式開展前，三星預先宣布名為Family Hub Plus的智慧冰箱，並且將冰箱門上顯示螢幕尺寸一口氣從原先的21吋增加至32吋。

而將螢幕尺寸放大，更意味此款智慧冰箱可顯示內容將變得更加豐富、多元，並且能讓使用者用於顯示家人照片、影片，或是用於線上訂購日常用品，以及與SmartThings連網裝置互動。

隨著此次將機身螢幕加大，三星更進一步提升與SmartThings物聯網裝置互動功能，並且進一步整合包含空氣品質維護、居家防護、寵物照顧，以及包含衣物保護、用電管理與烹飪輔助等6大項目的SmartThings Home Life服務。

至於在電視功能方面，則是同樣加入Samsung TV Plus服務，可在美國境內免費提供190個頻道內容，甚至也能觀看TikTok、Facebook短影片與其他線上社群服務的影片內容。。

另外，三星也與亞馬遜密切合作，讓Family Hub Plus智慧冰箱能直接透過連網方式，讓使用者點按螢幕內容即可完成線上訂購商品，並且透過亞馬遜服務快速地送到家。

目前三星尚未公布Family Hub Plus具體售價，但預期會在CES 2023期間公布更具體消息。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

冰箱 三星

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