三星推出Family Hub Plus智慧冰箱 觸控螢幕加大至32吋
在CES 2023正式開展前，三星預先宣布名為Family Hub Plus的智慧冰箱，並且將冰箱門上顯示螢幕尺寸一口氣從原先的21吋增加至32吋。
而將螢幕尺寸放大，更意味此款智慧冰箱可顯示內容將變得更加豐富、多元，並且能讓使用者用於顯示家人照片、影片，或是用於線上訂購日常用品，以及與SmartThings連網裝置互動。
隨著此次將機身螢幕加大，三星更進一步提升與SmartThings物聯網裝置互動功能，並且進一步整合包含空氣品質維護、居家防護、寵物照顧，以及包含衣物保護、用電管理與烹飪輔助等6大項目的SmartThings Home Life服務。
至於在電視功能方面，則是同樣加入Samsung TV Plus服務，可在美國境內免費提供190個頻道內容，甚至也能觀看TikTok、Facebook短影片與其他線上社群服務的影片內容。。
另外，三星也與亞馬遜密切合作，讓Family Hub Plus智慧冰箱能直接透過連網方式，讓使用者點按螢幕內容即可完成線上訂購商品，並且透過亞馬遜服務快速地送到家。
目前三星尚未公布Family Hub Plus具體售價，但預期會在CES 2023期間公布更具體消息。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
📢 老司機色色又專業～Google百大關鍵字出爐 「這2字」月搜988萬次
📢 苦主撿便宜買PS Plus會員慘被盜 過來人曝「銀行早認證索尼」自保這動作超關鍵
📢 【話題】恐怖慎入！玩家18年後才發現…《戰慄時空2》屍體照「真的人類模樣」非假圖
📢 黃阿瑪也參一腳！12款LINE期間限定免費貼圖 這隻「狗狗」免任務下載最霸氣
📢 逼退來真的！Netflix 2023年開抓「寄生帳號」 用驗證碼就夠你煩的了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言