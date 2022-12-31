三星推出採Snapdragon 8cx Gen 3處理器的Galaxy Book 2 Pro 360螢幕可翻轉筆電

相比今年2月底推出的Galaxy Book 2 Pro 360螢幕可翻轉筆電採用Intel處理器設計，三星稍早宣布推出版本則是採用Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3處理器，藉此對應更長續航使用時間，以及支援常時連網使用體驗。

機身一樣採13.3吋設計，但相比年初推出採Intel處理器版本，重量則是降低為1.04公斤，厚度則是11.5mm，螢幕同樣採AMOLED顯示面板與可360度翻轉設計，並且支援S Pen手寫功能。

至於電池續航時間表現部分，在滿電情況下，最長可對應約35小時的影片持續播放時間，而Intel處理器版本則僅能維持21小時。而搭載Snapdragon 8cx Gen 3處理器版本更支援5G常時連網功能，同時也加入支援連接頻寬更高的Wi-Fi 6E無線網路。

搭載Snapdragon 8cx Gen 3處理器的Galaxy Book 2 Pro 360，將在2023年1月16日率先在南韓市場推出，建議售價則是為189萬韓元，相比Intel處理器版本建議售價為165萬韓元，則是明顯貴了一些。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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