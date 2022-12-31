Movano預告將推出可追蹤身體數據、符合醫療等級設計的「Evie」智慧戒指

Movano稍早預告將於CES 2023期間展示名為「Evie」的智慧戒指，將與過去曾推出類似產品的Oura、Motiv等品牌競爭市場，並且標榜將符合醫療等級設計。

依照Movano說明，此款智慧戒指鎖定女性用戶族群打造，因此採用更高質感造形設計，同時也能以戒指形式大幅減少手腕配戴物品重量，更不像傳統智慧手環、智慧手錶在造形設計顯得突兀，甚至可能無法與穿著搭配。

而此款戒指其實在2022年就曾展示，只是當時並未公布具體產品名稱，外型也採相近設計，目前則是確定會在今年內推出，建議售價則可能低於300美元。

至於量測身體數據項目，則與多數智慧穿戴裝置一樣，同樣可紀錄心率、血氧、表皮溫度變化、步數、卡路里、睡眠等，而使用者更能透過app連動方式，依照健康專家進行科學化地訓練身體。

目前「Evie」仍在等待取得美國食品藥物管理局認證，使其紀錄數據可作為醫療參考用途，但如果相關認證取得時間過長，則會先調整為一般穿戴裝置產品定位。

「Evie」最快會先在2023年於美國市場率先推出，之後也計畫在全球多處市場推出，預期會在CES 2023期間公布更多消息。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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