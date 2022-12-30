Raspberry基金會共同創辦人透露明年不會推出Raspberry Pi 5 最快2024年才會問世
雖然Raspberry基金會共同創辦人Eben Upton日前才表示將設法改善開發板因晶片短缺產生的漲價問題，但在近期市場供應鏈逐漸恢復正常之際，卻透露不會太快推出全新Raspberry Pi 5開發板產品。
Eben Upton說明，目前公司已經預留大量Raspberry Pi Zero W、Raspberry Pi 3A+，以及Raspberry Pi 4在內開發板供貨量，加上目前仍有大量訂單尚未消化情況下，客戶應該不會期待太快看見全新開發板問世。
而Eben Upton預期最快能在2024年宣布推出Raspberry Pi 5開發板，並且認為若提前推出Raspberry Pi 5，將可能進一步擠壓其他開發板產能，導致更多Raspberry Pi開發板供貨受影響。
因此，以目前Raspberry Pi當前目標以恢復正常供貨為優先目標的情況來看，明年推出新版Raspberry Pi 5的可能性並不高。
至於各開發板產品恢復正常供貨部分，Raspberry Pi Zero與Raspberry Pi Zero W將會最先恢復供貨，而Raspberry Pi 4供應情況恢復正常的時間點，可能會落在2023年第三季下旬左右，至於Raspberry Pi 3A+開發板目前需求相對較少，暫時不受影響。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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