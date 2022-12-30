亞馬遜正式在加州洛克福德、德州大學城開始提供無人機貨品遞送服務

日前公布名為「MK30」的新款送貨無人機，預計在2024年正式投入使用，藉此取代當前投入測試的「MK27-2」消息後，亞馬遜目前開始在美國加州聖華金郡內的洛克福德 (Lockeford)地區，以及德州布拉索斯縣的大學城地區提供無人機送貨服務。

在此之前，亞馬遜其實就已經在洛克福德等地區進行測試無人機貨物遞送服務Prime Air，確認是否能順利透過無人機快速遞送小型貨品，以及多數用戶接受度。

而目前亞馬遜依然使用「MK27-2」提供貨品遞送服務，並且能完成85%比例、重量在5磅 (約2.27公斤)以內的貨品遞送，在加州洛克福德地區圓直徑50英里 (約80.5公里)範圍，以及在德州大學城圓直徑在100英里 (約160.9公里)範圍內均能順利送達消費者手上。

依照亞馬遜的目標，則是希望能藉由送貨無人機實現當地30分鐘內將貨品送達的目標。

至於新款送貨無人機「MK30」將會等到2024年才投入使用，一樣採六軸旋翼設計，以及旋翼方向可變設計，外部也以6角形外框保護，但是在機身框架做了簡化，藉此降低無人機整體重量，藉此換取更高飛行續航時間，另外也強調可在一般小雨環境下維持飛行，同時也有更高耐候特性，而在噪音表現也降低約25%。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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