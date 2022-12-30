台積電位於南科的晶圓18廠進行3nm製程量產擴廠 強調量率與現行5nm製程相當
台積電宣布於台南科學園區的晶圓18廠新建工程基地舉行3nm製程量產擴廠典禮，董事長劉德音強調此投入5nm、3nm製程量產產線，將以新台幣1.86兆元投資，預計直接創造1.13萬高科技工作機會，另外也創造2.35萬個營建相關工作機會，同時也將間接創造6.7倍額外工作機會，約可創造7萬個全新工作機會。
而包含晶圓6廠及晶圓18廠廠區均符合LEED認證綠色建築設計，並且使用再生水循環降溫，預計在2030年讓再生水替代率可達60%。
此外，劉德音更表示目前台積電的3nm製程良率表現與5nm製程相當，並且能吸引眾多高科技業者青睞，同時相比5nm製程，3nm製程的電晶體密度將能提高60%，並且在相同運作時脈下的電功耗可降低30%-35%。
除了應用在高效能運算處理器，台積電更預期3nm製程晶片將可用於雲端運算、高速網路傳輸，以及諸多行動裝置使用，甚至也能帶動虛擬視覺等技術應用成長，同時預期帶動運算效能發展，其營收貢獻將大於同期的5nm製程，預計在未來5年內將可創造1.5兆美元 (約新台幣46.1兆元)。
除了讓晶圓18廠進入第8期擴廠，目前台積電也著手擴建位於美國亞利桑那州的廠區，藉此強化美國客戶信任與製程產能表現。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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