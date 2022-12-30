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推出Whoscall等服務的Gogolook正式向台灣證券交易所創新版申請掛牌上市

聯合新聞網／ 楊又肇

2010年7月24日推出第一版Whoscall，後續更接連推出美玉姨和貸鼠先生等產品的Gogolook (走著瞧股份有限公司)，稍早正式向台灣證券交易所提出申請於創新版上市。

Whoscall已經在全球累積超過1億次下載，並且在台灣每2人就有1人用於識別陌生來電，更在東亞及東南亞地區計練最大電話號碼資料庫。

而在台灣證券交易所遞交申請創新版上市，不僅意味Gogolook希望將更多發展動能留在台灣，更有機會成為第一加由7年級生、本土創業，並且以全新經濟軟體服務佈局全球市場的台灣上市公司。

目前Whoscall服務已經在台灣達每2人就有1人使用的市場佔比，同時發展市場更涵蓋台灣、泰國、日本、韓國、香港、巴西、馬來西亞等市場，並且在全球累積超過1億次下載量，服務主要透過自行研發人工智慧技術打造符合個人與企業需求的資安防詐與風險管理服務。

除了Whoscall服務，Gogolook旗下產品還包含可疑訊息查證機器人美玉姨、金融商品比較平台貸鼠先生，以及企業端服務包含數位身分驗證方案、商譽保護服務Watchmen與背景調查服務AIDD等，而Gogolook現行主要股東除原本創業團隊及員工，更包含國泰私募股權基金、穩懋半導體、資鼎創投與資策會及工研院旗下的數位經濟基金等。

未來藉由創新板在台灣資本市場募資，將有助於Gogolook拓展海外市場，並且能增加研發加速其業務成長。而在未來正式上市後，Gogolook預計加速日本及東南亞等海外市場擴張，並且將隨著全球數位身分應用成長趨勢，將進一步擴展企業端服務，同時也將持續推動金融科技產品創新，以及更多跨領域市場佈局。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

馬來西亞 東南亞

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