中華電信開第1槍！預付卡用戶也免費開通VoLTE、VoWiFi 網喊話其他家快跟上

向NCC陳情真的有用！有網友4個月前向NCC（國家通訊傳播委員會）留言陳情，盼預付卡用戶也能像月租用戶「平等對待」比照辦理使用「VoLTE」和「VoWiFi」服務，當時以為沒下文，沒想到今（29）日傳來好消息，中華電信開出第一槍，讓4G／5G的預付卡用戶可免費申請，引起網友大讚「（中華電信）老大哥開第一槍」，並表示「看其他家（電信）要裝死到啥時。」

4個月前曾盼NCC介入無下文

電信三雄在今（2022）年8月起免費提供VoLTE服務，不過僅提供月租型用戶免費申請，當時一名網友向NCC留言陳情，認為電信業者應該為預付卡用戶提供「VoLTE」和「VoWiFi（WiFi通話）」服務，當時只獲得台灣大哥大罐頭訊息回應，還有人表示，若最後投訴成功「導致三大（電信業者）預付卡可以用VoLTE，我馬上去儲值預付卡，而且馬上開通VoLTE。」沒想到現在卻真的實現了。

通話費以預付卡費率計算

一名網友今日在批踢踢（PTT）的MobileComm表示，中華電信即起針對預付卡開放免費申辦「VoLTE」和「VoWiFi（WiFi通話）」服務。《聯合新聞網》發現，中華電信官網的「VoLTE」網頁也一併更新申請對象內容，表示「本公司月租型／預付卡客戶均可申辦（指VoLTE服務）」，月租費免費、通話費以「『行動寬頻(4G/5G)預付卡費率表』費率計收」，讓月租型、預付卡用戶「平等對待」。

該文引起熱議，網友大讚中華電信開出第一槍，「有佛到！果然是龍頭～」、「上周才看到有人唸，想不到老大（指中華電信）聽進去了...」、「給中華電信一個讚」、「如意卡可以VoWiFi」、「讚，等遠傳跟台哥大跟進了」、「遠傳應該也快了，我記得當初也是說1月要開。」但也有網友表示，「VoWiFi預付卡部分沒開通『簡訊服務』」，僅能通話，功能算是被閹割了。

從中華電信官網可看到，月租費型及預付卡型用戶都能申請「VoLTE」和「VoWiFi（WiFi通話）」，且月租費免費。（翻攝自中華電信官網）

下載App就可免費申請

至於不少人苦惱該如何申請中華電信的VoLTE／VoWiFi服務，網友們也讚預付卡用戶申請方式更簡單，除了到各地服務中心、或是手機撥打800或官網申辦外，直接下載「中華電信預付卡」App，透過「簡訊認證」後，並更新App，就能在App裡頭看見「VoLTE（高清通話）申請」選項，就能輕鬆自助申請了。《聯合新聞網》也教你如何開啟VoLTE／VoWiFi。

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