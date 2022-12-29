Twitter全球大當機！ PTT網友曝災情：換三種瀏覽器還是「狂轉圈圈」

社群媒體平台推特（Twitter）今（29）日上午面臨全球大當機，多地用戶傳無法登入帳號或被登出的災情，許多用戶表示打開推特後會顯示「錯誤」且無法順利登入，至少有1萬名用戶表示無法從網頁版登入推特，PTT上亦有網友回報災情，表示進入後會「不斷轉圈」無法使用。

根據提供網站故障訊息的DownDetector平台顯示，知名社群媒體平台推特在今早8點（台灣時間）開始出現大量回報人潮，直到8點36分左右來到最高峰，至少破萬人向網站回報故障情形，主要問題集中在使用網頁版上，回報狀況直到現在仍未趨緩，至少有3至4千名用戶仍湧入回報當機狀況。

這次的當機主要出現在網頁版推特，若用戶使用手機或平板則大多數可以正常使用，若從網頁點進去推特，將會顯示「錯誤」之訊息，接著僅能選擇重新整理或登出。

PTT八卦版也有網友發文回報災情，以「推特現在是不是登不進去？」為題表示，自己換了三款網頁瀏覽器仍無法順利登入推特，若按登出後再按登入就一直轉圈圈，許多網友也留言回報類似情形，但用手機即可正常使用。至於當機原因，推特公司目前尚未正式說明。

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