快訊

過度運動會損傷心臟嗎？《英格蘭醫學期刊》最新研究這麼說

獨／專家打爆王必勝電話！對陸邊境急轉關鍵：防變異株

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Twitter全球大當機！ PTT網友曝災情：換三種瀏覽器還是「狂轉圈圈」

聯合新聞網／ 綜合報導
推特（Twitter）驚傳全球大當機，多地網友表示網頁版無法登入。翻攝Twitter
推特（Twitter）驚傳全球大當機，多地網友表示網頁版無法登入。翻攝Twitter

社群媒體平台推特Twitter）今（29）日上午面臨全球大當機，多地用戶傳無法登入帳號或被登出的災情，許多用戶表示打開推特後會顯示「錯誤」且無法順利登入，至少有1萬名用戶表示無法從網頁版登入推特，PTT上亦有網友回報災情，表示進入後會「不斷轉圈」無法使用。

根據提供網站故障訊息的DownDetector平台顯示，知名社群媒體平台推特在今早8點（台灣時間）開始出現大量回報人潮，直到8點36分左右來到最高峰，至少破萬人向網站回報故障情形，主要問題集中在使用網頁版上，回報狀況直到現在仍未趨緩，至少有3至4千名用戶仍湧入回報當機狀況。

這次的當機主要出現在網頁版推特，若用戶使用手機或平板則大多數可以正常使用，若從網頁點進去推特，將會顯示「錯誤」之訊息，接著僅能選擇重新整理或登出。

PTT八卦版也有網友發文回報災情，以「推特現在是不是登不進去？」為題表示，自己換了三款網頁瀏覽器仍無法順利登入推特，若按登出後再按登入就一直轉圈圈，許多網友也留言回報類似情形，但用手機即可正常使用。至於當機原因，推特公司目前尚未正式說明。

PTT 社群媒體 推特 Twitter

延伸閱讀

義務役精實訓練項目增超多 網笑：沒實彈有什麼用？

影／靠禱告成功減肥？牧師「現神蹟」 信徒腰圍瞬間小兩吋

不滿討論公事聲音大同事怒摔鍵盤 網建議1方法自保

上班族問「升不上主管職怎辦？」 過來人曝：跳槽最快

相關新聞

Twitter全球大當機！ PTT網友曝災情：換三種瀏覽器還是「狂轉圈圈」

社群媒體平台推特（Twitter）今（29）日上午面臨全球大當機，多地用戶傳無法登入帳號或被登出的災情，許多用戶表示打開推特後會顯示「錯誤」且無法順利登入，至少有1萬名用戶表示無法從網頁版登入推特，PTT上亦有網友回報災情，表示進入後會「不斷轉圈」無法使用。

不是鬧空城是真的沒人！這家麥當勞得來速 點餐出餐結帳全靠機器搞定

麥當勞推出全美第一家無人餐廳，從點餐到出餐結帳全都靠機器一手搞定，可說是為速食業開啟新篇章。

花2秒切換APP竟會讓大腦認知過載？被你忽視的專注力小偷

你在工作時會用到幾個應用程式？你可能會細數：用Outlook收發郵件、用Google文件和同事一起編輯檔案、用Google雲端硬碟共享專案資料、用Zoom開線上會議、用Slack和團隊成員傳訊息......

囂張馬斯克連環爆！Twitter訪客苦等1個多小時才能見面 還要「先閉嘴」

馬斯克（Elon Musk）接手推特（Twitter）後改革公司並裁員，引起員工不滿，先前21日突在推特Po文宣布「將辭去推特CEO」，但事情可沒因此結束。外媒報導他不僅領導風格有問題，架子還相當大，常讓見他的訪客「等了1小時」以上，而且還不能先開口講話。

恭喜用戶！Meta Quest 2推出2年 終於更新讓顯示效能提升7%

日前才被有《毀滅戰士》之父稱號、先前擔任Meta虛擬實境首席技術發展顧問的John Carmack批評在產品決策、設計應用效率有諸多問題之後，Meta隨即宣布將過去推出2年之久的Quest 2做了更新，將GPU顯示運作時脈從原本的490MHz提高至525MHz，大致讓整體顯示效能約提高7%。

一周數位爆報／Google地圖能「模糊」自己家！台人Google關鍵字色色的、Netflix明年踢掉「共享密碼」、PS5高階手把續航卻GG

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。