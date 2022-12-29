不是鬧空城是真的沒人！這家麥當勞得來速 點餐出餐結帳全靠機器搞定

麥當勞推出全美第一家無人餐廳，從點餐到出餐結帳全都靠機器一手搞定，可說是為速食業開啟新篇章。

據《太陽報》（The Sun）報導，麥當勞德州沃思堡的一家分店店面改為全自動服務，客人可以先在手機App點餐，接著再開到得來速取餐。一名網友在社群上分享，表示自己先在App上點餐，接著前往得來速通道時，輸入取餐代號，餐點就會藉由輸送帶送來。不僅如此，這家麥當勞還推出新餐點Daily Double，是一款看起來加了許多生菜的雙層牛肉堡。

雖然高科技的無人化服務引發網友討論，但評價卻褒貶參半。有不少網友都說這項變更非常酷，「以後不管點什麼都不會被另眼相待了」、「沒想過麥當勞可以做到自動化」。不過也有網友說自己還是比較喜歡跟真人互動，因為「已經有太多東西是自動化的，我們需要跟真人互動」。

麥當勞主管卡莫納（Max Carmona）表示，過去45年來，麥當勞一直努力求新求變，為得來速服務制定全新標準。這項新設計讓趕時間的客人能夠提前用手機訂餐，再直接到窗口取餐節省時間。

除了麥當勞之外，美國其他速食業者也十分努力要改善得來速體驗。漢堡王於2020年時便宣布要開發三個車道的得來速，以及快速取餐的漢堡櫃。今年六月墨西哥式餐飲連鎖品牌塔可貝爾（Taco Bell）也推出食物專用的電梯管道，功能與銀行傳遞文件的真空管類似，可以用來從廚房直接出餐。

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