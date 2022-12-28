亞馬遜技術長：雲端技術將翻轉運動賽事、智慧能源與供應鏈轉型勢在必行

在今年度的2022 AWS re:Invent大會上，亞馬遜技術長Werner Vogels分享5大全球趨勢的預測及觀察，其中包含雲端技術將翻轉過往運動賽事呈現方式，藉由模擬世界讓體驗變得更好的發展將成為主流，同時包含智慧能源創新與供應鏈轉型都是勢在必行趨勢，而客製化晶片也將成為各家業者競爭板塊。

相較過往各類賽事都帶動不少科技技術成長，例如影像、網路等技術，同時藉由科技方式將賽事相關數據量化呈現，或是輔助判斷得分比數逐漸成為主要趨勢，因此Werner Vogels認為在運動賽事逐漸往數位化轉型發展之際，許多科技技術也會隨著運動賽事成長。

例如，以雲端技術微基礎，將使運動賽事可被即時分析，並且協助做出關鍵裁決，另外也能整合球員補充水分時機、球類的運動軌跡、觀眾飽和度等資料，即可在每場賽事背後不斷執行模擬與預測，同時可透過各類即時數據協助觀眾了解賽事狀況。而在賽市場地結合Amazon Go無人商店等零售通路技術，透過電腦視覺、感測器融合和深度學習，實現無票入場，以及隨取離開即可完成支付的消費模式。

而在2023年，隨著AWS SimSpace Weaver等模擬技術推出，未來也將能以模擬近乎所有事物。透過模擬執行大量假設的場景，無需等待多年即可得知行為對未來的影響，例如Terraformation全球重新造林等公司憑藉AWS SimSpace Weaver的模擬技術，在達到種植1萬億棵樹目標的過程中，模擬森林的生長情況，以確保森林健康和生物多樣性，並盡力做到碳補償 (Carbon Offset)。

另一個快速成長的創新領域是空間運算，許多企業已經在建構專用硬體，並且使用雲端技術捕捉、建立所有環境的3D模型，同時也促使建築、施工、商業地產和零售產業創新。

空間運算將在未來幾年迅速發展，3D物件和環境將像社群短影片一樣流行，且易於產生和使用。這些模型可以在虛擬本地 (virtual home)中模擬出它們的特色，在消費者按下購買按鈕前就能了解全盤細節，例如一盞虛擬燈不僅可放在客廳，也能透過開關燈以即時觀察環境光與虛擬傢俱的互動，並且瞭解其能源消耗。

在2023年，能量貯存表面材料、分散式電網、智慧消費等技術將在全球快速發展，助力改善生產、儲存和消耗能源的方式。

目前亞馬遜正在儲存資源，以及在使用者需要時即可隨需配送展開行動，雲端技術更將為材料研究科學開拓的新領域，例如將能源儲存整合至提供動力的物體結構中，在一艘船的兩側安裝動力電池。此外，亞馬遜也開始著手在長期儲存能源領域的突破，例如熔鹽、堆疊區塊和燃料電池。

在能源分散化部分，隨著地緣政治事件和氣候波動加劇的能源挑戰，微電網將成為全球許多社區的解決方案，而雲端技術是實現此目標的關鍵。來自太陽能電池板、風電場、地熱和水力發電的資料將在雲端串流、儲存、監控、進一步精簡與分析，而機器學習將用於分析所有能源資料、預測使用高峰，並透過每戶家庭的用電行為重新分配能源以預防停電。

此外，預期電腦視覺和深度學習等技術將在2023年推動供應鏈發展，而無人駕駛車隊、自主倉庫管理和模擬，只是引領智慧物流和全球供應鏈新時代的一小步。

工廠中的物聯網感測器數量將大量增加，機器學習將不僅用於預測機器故障，也會用於預防機器故障，而雲端技術驅動的數位貨運網路解決全球運送產品的挑戰。

數位貨運網路將穿越國家甚至海洋，並即時提供資料，幫助承運人優化最有效的航線，並改變航向以應對關鍵時刻，例如設備故障和天氣干擾。供應鏈的每一個環節將能即時預測貨物即時狀態和到貨時間。

貨運網路將為首次跨國的自動駕駛卡車運輸奠定基礎，而自動駕駛卡車運輸將對全球供應鏈產生巨大影響。其中，自動駕駛卡車可以24小時在路上行駛，無須休息，也不會疲倦或分心，產品也將更快、更安全、更高效地送達。

抵達當地倉庫後，機器人揀選和自動包裝變得更加普及。機器人技術借助人工智慧、電腦視覺和對公司庫存中單個產品的精確處理，也將開始在倉儲中發揮更大的作用。

另外，明年開始將有更多專用客製化晶片投入運作，並且利用硬體優化帶來最大化效能，同時降低能源消耗和成本。借助專為特定案例獨家建構的客製化晶片，企業在雲端執行的工作負載將獲得更高效能、更好的成本效益。

在未來幾年，工作負載將轉移到專為模型訓練的AWS Trainium晶片和專為推論設計的AWS Inferentia晶片中，為工程師開啟創新浪潮。

透過使用基於AWS Trainium的執行個體節省50%的訓練成本，或基於AWS Inferentia的執行個體上實現50%的每瓦效能提升。即便通用應用程式中，遷移至客製化晶片仍有好處，例如基於Graviton3的執行個體，在相同的效能下比同類EC2執行個體的能源消耗低60%。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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