光陽目標2024年成全台電動車品牌龍頭 Ionex車能網合作新竹物流

今年8月底宣布將在年底前讓全台Ionex換電站數量增加至2000站以上，並且推出更多款電動車、加入「優時省」方案之後，光陽稍早除了正式宣布在年底前實踐建置超過2000座換電站，更與新竹物流合作，並且希望在2024年成為全台電動車品牌龍頭。

從2021年3月正式推出Ionex 3.0形式換電站，並且在第一年內完成908座換電站建置，光陽表示今年平均以一天建置2.5站的速度，在年底前正式達成建置超過2000座換電站目標。

其中，在人口密集的六都已經完成67%比例建置，而六都以外地區的建置佔比則達33%。而約有56%換電站是以傳統機車行、加油站、連鎖便利商店門市，以及大型賣場建置為主，藉此方便使用者進行換電。

而在觀光景點連接部分，目前除了完成開通西進及東進武嶺的路線，接下來更計畫完成北部山區前往拉拉山的路線沿途換電站建置。此次公布消息中，更確定與新竹物流合作，將使Ionex 3.0車能網與物流服務緊密結合，並且透過電動車零碳排放設計，加快新竹物流永續轉型發展。

至於在今年底之前完成2000站建置目標，光陽董事長柯勝峯也宣布將在2023年讓全台換電站數量可超過2600座，更希望能在2024年成為全台電動車品牌龍頭。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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