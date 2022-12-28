三星計畫在2023年擴大其半導體產能 以利市場需求恢復時可快速銜接
相較其他競爭對手對於未來規劃相對保守情況，三星計畫在2023年擴大其半導體產能，以利在日後需求增加情況下，可以更快銜接市場發展。
依照首爾經濟日報 (Seoul Economic Daily)取得消息，三星計畫提高位於平澤市 (Pyeongtaek)的P3廠產生，藉此增加12吋晶圓動態記憶體產能，預期將使產能提升至每月7萬片，此外也將擴展提供晶片代工的4nm製程技術產能，同時也將採購增加至少10台極紫外光設備。
三星目前在韓國境內已經有5座半導體產線，分別位於器興、華城、平澤、溫陽及天安，而在中國境內則有3座半導體產線，分別位於蘇州、天津與西安。
此外，三星在2021年時宣布美國德州泰勒市斥資170億美元，藉此建造全新晶圓產線，預計在2024投入生產，將用於生產5G、高效能運算與人工智慧等先進製程晶片，未來更計畫在20年內於德州繼續建造11座產線。
而在Intel、台積電接連在美國亞利桑那州興建擴廠產線，三星顯然也計畫在美國大規模生產3nm製程晶片產品，藉此吸引更多無晶圓廠公司如NVIDIA、Qualcomm等晶片業者青睞。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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