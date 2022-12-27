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囂張馬斯克連環爆！Twitter訪客苦等1個多小時才能見面 還要「先閉嘴」

聯合新聞網／ 綜合報導
馬斯克喊完「將辭去推特CEO」後，又被外媒爆料他在推特荒謬的領導風格，引起爭議。（路透）
馬斯克喊完「將辭去推特CEO」後，又被外媒爆料他在推特荒謬的領導風格，引起爭議。（路透）

馬斯克（Elon Musk）接手推特Twitter）後改革公司並裁員，引起員工不滿，先前21日突在推特Po文宣布「將辭去推特CEO」，但事情可沒因此結束。外媒報導他不僅領導風格有問題，架子還相當大，常讓見他的訪客「等了1小時」以上，而且還不能先開口講話。

外媒報導，馬斯克遭爆料架子相當大，經常讓特地到舊金山推特總部的訪客待在10樓會議室等待1個多小時才能和他相見，訪客還被下令「不要在馬斯克發言之前開口講話」。

爆料者還稱，馬斯克常無視會議正在進行式，途中不斷地觀看YouTube影片，後來「習慣當了社交平台的老闆」後，更不會在當下把YouTube影片視窗縮小「偷看」，反而是大剌剌看好看滿。

先前馬斯克也被爆料以任性的工作方式聞名，據傳在特斯拉的生產車輛期間會睡在特斯拉的工廠裡，接管推特後也會睡在公司辦公室裡，其他部分員工也睡在公司地板；他還強調「推特2.0」可能會有高強度工作，並解雇不少高層及數千名員工，引起許多人不滿。

有推特高層主管因熬夜拚工作，也帶睡袋、鋪墊子睡在公司地板上過夜。（翻攝自evanstnlyjones推特）
有推特高層主管因熬夜拚工作，也帶睡袋、鋪墊子睡在公司地板上過夜。（翻攝自evanstnlyjones推特）

推特 特斯拉 舊金山 YouTube Twitter

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