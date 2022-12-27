保時捷讓內燃機引擎達成近碳中和運轉的合成燃料正式問世

保時捷攜手多家跨國企業夥伴以及智利營運商Highly Innovative Fuels (HIF)共同合作，正式開始生產合成燃料。

智利能源部長Diego Pardow出席位於智利蓬塔阿雷納斯智利Haru Oni示範工廠的啟用典禮，保時捷執行董事會成員Barbara Frenkel與Michael Steiner 亦以該工廠生產的首批合成燃料，在現場為保時捷911舉行加油儀式。

eFuels利用風電將水和二氧化碳製成合成燃料，使內燃機的運行達到接近碳中和程度。

eFuel計劃將於前導階段間每年生產約13萬公升的合成燃料。第一批合成燃料將用於保時捷Mobil 1 Supercup和保時捷體驗中心的燈塔計畫。

前導階段結束後，保時捷於智利生產的合成燃料預計在2024年達到每年5500萬公升的生產規模，更希望於兩年後達到每年5.5億公升產量。

而智利南部的氣候為生產eFuels提供理想環境條件，透過每年約有270天都在吹風，讓風力渦輪機得以滿載運轉。蓬塔阿雷納斯鄰近麥哲倫海峽，當地生產的合成燃料eFuel也可以如傳統燃料一般從卡博內格羅港 (port of Cabo Negro)透過現有的基礎設施配送載運至世界各地。

保時捷採購執行董事會成員Barbara Frenkel表示：「保時捷致力推展『Double-e』策略，同時並行e-mobility及eFuels兩項技術，相輔相成。使用eFuels可確實減少碳排放。以整體交通領域來看，持續推動合成燃料的工業生產進程應為全球首要任務，保時捷將以eFuels示範工廠，在合成燃料的發展過程中取得領先地位。」

保時捷研究與發展執行董事會成員Michael Steiner補充道：「eFuels 的發展潛力無窮。包括未來數十年內上路的車輛，全球共有超過 13 億部内燃引擎車輛，而eFuels 為所有車主提供可達成近乎碳中和的額外選項。作為高性能、高效率引擎的汽車製造商，保時捷在燃料領域已累積廣泛的專業知識。」

保時捷價值鏈致力於2030年達成碳中和資產負債表的總體目標，其中包括未來純電動車型在整體使用周期內達成碳中和。使用合成燃料驅動電動車輛也是保時捷持續發展的戰略之一。

保時捷至今已投資超過一億美元於開發和生產eFuels，並且於2022年4月投入7500萬美元投資HIF Global LLC控股公司，該公司規劃未來於智利、美國和澳洲建立和營運eFuel工廠。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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