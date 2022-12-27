快訊

信仰不同小薰被阻婚！尹馨爆也和交往3年阿中因此分手

足球／快訊！傳出比利已向家人告別 親友隨侍在側

本周外資放年假！台股開盤上漲25點開14,310點 台積電開盤上漲1.5元

保時捷讓內燃機引擎達成近碳中和運轉的合成燃料正式問世

聯合新聞網／ 楊又肇

保時捷攜手多家跨國企業夥伴以及智利營運商Highly Innovative Fuels (HIF)共同合作，正式開始生產合成燃料。

智利能源部長Diego Pardow出席位於智利蓬塔阿雷納斯智利Haru Oni示範工廠的啟用典禮，保時捷執行董事會成員Barbara Frenkel與Michael Steiner 亦以該工廠生產的首批合成燃料，在現場為保時捷911舉行加油儀式。

eFuels利用風電將水和二氧化碳製成合成燃料，使內燃機的運行達到接近碳中和程度。

eFuel計劃將於前導階段間每年生產約13萬公升的合成燃料。第一批合成燃料將用於保時捷Mobil 1 Supercup和保時捷體驗中心的燈塔計畫。

前導階段結束後，保時捷於智利生產的合成燃料預計在2024年達到每年5500萬公升的生產規模，更希望於兩年後達到每年5.5億公升產量。

而智利南部的氣候為生產eFuels提供理想環境條件，透過每年約有270天都在吹風，讓風力渦輪機得以滿載運轉。蓬塔阿雷納斯鄰近麥哲倫海峽，當地生產的合成燃料eFuel也可以如傳統燃料一般從卡博內格羅港 (port of Cabo Negro)透過現有的基礎設施配送載運至世界各地。

保時捷採購執行董事會成員Barbara Frenkel表示：「保時捷致力推展『Double-e』策略，同時並行e-mobility及eFuels兩項技術，相輔相成。使用eFuels可確實減少碳排放。以整體交通領域來看，持續推動合成燃料的工業生產進程應為全球首要任務，保時捷將以eFuels示範工廠，在合成燃料的發展過程中取得領先地位。」

保時捷研究與發展執行董事會成員Michael Steiner補充道：「eFuels 的發展潛力無窮。包括未來數十年內上路的車輛，全球共有超過 13 億部内燃引擎車輛，而eFuels 為所有車主提供可達成近乎碳中和的額外選項。作為高性能、高效率引擎的汽車製造商，保時捷在燃料領域已累積廣泛的專業知識。」

保時捷價值鏈致力於2030年達成碳中和資產負債表的總體目標，其中包括未來純電動車型在整體使用周期內達成碳中和。使用合成燃料驅動電動車輛也是保時捷持續發展的戰略之一。

保時捷至今已投資超過一億美元於開發和生產eFuels，並且於2022年4月投入7500萬美元投資HIF Global LLC控股公司，該公司規劃未來於智利、美國和澳洲建立和營運eFuel工廠。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

保時捷 智利 資產

延伸閱讀

拒酒測遭罰18萬！保時捷男遭扣薪 隔天長輩拿現金繳清

影／悲慘耶誕禮物 男騎機車「犁田」撞保時捷恐賠數十萬元

傳統引擎仍有存在必要！保時捷智利eFuels合成燃料示範工廠正式落成啟用

初代融合新世代的情懷！全新保時捷911 Sport Classic抵台亮相

相關新聞

一周數位爆報／Google地圖能「模糊」自己家！台人Google關鍵字色色的、Netflix明年踢掉「共享密碼」、PS5高階手把續航卻GG

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

恭喜用戶！Meta Quest 2推出2年 終於更新讓顯示效能提升7%

日前才被有《毀滅戰士》之父稱號、先前擔任Meta虛擬實境首席技術發展顧問的John Carmack批評在產品決策、設計應用效率有諸多問題之後，Meta隨即宣布將過去推出2年之久的Quest 2做了更新，將GPU顯示運作時脈從原本的490MHz提高至525MHz，大致讓整體顯示效能約提高7%。

微軟及動視暴雪回應FTC調查：不會壟斷市場

針對美國聯邦貿易委員會 (FTC)介入調查是否構成市場壟斷，微軟及動視暴雪在稍早回應中表示，此筆交易將不會構成影響市場競爭，反而會讓消費者受惠，同時更強調沒有必要為了壟斷市場，導致損失額外數十億美元營收的機會，甚至可能失去大量忠實玩家族群。

Google開源隱私保護強化技術 可模糊影像中特定物體、加密保護數據

Google宣布將旗下兩項內部使永的隱私強化技術對外開源，藉此讓更多應用服務能以此技術加強個人隱私保護效果。

過去破解iOS、PS3作業系統的著名駭客 僅在Twitter「實習」33天後離開

過去曾以別號Geohot活躍，並且曾針對iOS作業系統、PlayStation 3系統進行破解，更曾向Tesla推出的自動駕駛系統發出挑戰的美國知名駭客George Hotz，在今年11月中表示為了維持在舊金山生活，願意在Twitter「實習」12周之後，最終還是宣布從Twitter離開，前後僅任職33天。

Tesla推出一款以電動皮卡Cybertruck為設計、可同時幫三款裝置補充電力的無線充電板

在蘋果放棄推出可同時以無線充電方式幫三款裝置補充電力的AirPower確認不會進入市場銷售後，不少配件廠商接連推出類似產品，而Tesla稍早也跟進推出以電動皮卡Cybertruck為設計，可同時針對三款支援Qi無線充電裝置補充電力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。