美國FTC要求Mastercard 不得限制店家僅能透過其網路處理現金卡線上付款帳務

美國聯邦貿易委員會 (FTC)稍早要求Mastercard不得限制店家僅能透過其網路處理現金卡付款帳務。

依照美國聯邦貿易委員會說明，Mastercard此舉違反聯邦政府在2010年制訂法律，其中要求現金卡付款帳務至少可以透過另一個非關聯網路管道進行處理，意味藉由Mastercard現金卡進行付款的帳務，不能僅限透過Mastercard旗下金融網路服務完成處理。

而美國聯邦貿易委員會此聲明主要是針對線上交易情況，避免Mastercard此限制影響諸如Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等第三方數位支付服務競爭。

在後續求中，美國聯邦貿易委員會認為Mastercard應該在在第三方數位支付服務要求下，公平地提供客戶帳號訊息，以利完成扣款帳務運作。而Mastercard則對此回應，表示目前已經與美國聯邦貿易委員會針對此類交易模式達成協議，將以合法形式提供線上交易服務。

在今年10月時，包含Mastercard與Visa都被美國聯邦貿易委員會調查，質疑是否藉由限制僅能以其金融網路完成交易，導致影響市場競爭公平。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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