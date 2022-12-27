恭喜用戶！Meta Quest 2推出2年 終於更新讓顯示效能提升7%
日前才被有《毀滅戰士》之父稱號、先前擔任Meta虛擬實境首席技術發展顧問的John Carmack批評在產品決策、設計應用效率有諸多問題之後，Meta隨即宣布將過去推出2年之久的Quest 2做了更新，將GPU顯示運作時脈從原本的490MHz提高至525MHz，大致讓整體顯示效能約提高7%。
而GPU顯示效能提升，自然對於虛擬實境內容顯示運作效率提升有所幫助，尤其對於遊戲類應用內容會有更明顯的「升級」。
Meta更強調此次更新之後，既有app內容並不需要額外作調整，即可由系統自動識別是否需要開啟更高顯示運作時脈，藉此以更高顯示效能呈現畫面內容，同時在一般顯示運作過程則是會維持以較低時脈，避免造成無謂的電力損耗。
不過，從先前John Carmack透露Quest 2整體GPU使用率僅不到5%情況來看，顯示Meta最初打造Quest 2時有刻意限制GPU資源使用比例，可能是考量頭戴裝置在運作時的整體電力平衡，以及避免產生額外熱度影響使用體驗，直到近期才進一步藉由更新釋出更多GPU顯示效能，但前後足足花費將近兩年時間才對此做了更新，顯示John Carmack所作批評確有其因。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
📢 超划算！教你用LINE貼圖「免費3個月吃到飽」 小心這眉角恐付錢
📢 老司機色色又專業～Google百大關鍵字出爐 「這2字」月搜988萬次
📢 逼退來真的！Netflix 2023年開抓「寄生帳號」 用驗證碼就夠你煩的了
📢 骯髒鬼不要學！他買3年前二手HomePod變超噁爛 喊「你們應禁止購買蘋果產品」
📢 【話題】集權北韓手機用哪台？購買過程超麻煩、黑市賣iPhone還要搞這些事
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言