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恭喜用戶！Meta Quest 2推出2年 終於更新讓顯示效能提升7%

聯合新聞網／ 楊又肇

日前才被有《毀滅戰士》之父稱號、先前擔任Meta虛擬實境首席技術發展顧問的John Carmack批評在產品決策、設計應用效率有諸多問題之後，Meta隨即宣布將過去推出2年之久的Quest 2做了更新，將GPU顯示運作時脈從原本的490MHz提高至525MHz，大致讓整體顯示效能約提高7%。

而GPU顯示效能提升，自然對於虛擬實境內容顯示運作效率提升有所幫助，尤其對於遊戲類應用內容會有更明顯的「升級」。

Meta更強調此次更新之後，既有app內容並不需要額外作調整，即可由系統自動識別是否需要開啟更高顯示運作時脈，藉此以更高顯示效能呈現畫面內容，同時在一般顯示運作過程則是會維持以較低時脈，避免造成無謂的電力損耗。

不過，從先前John Carmack透露Quest 2整體GPU使用率僅不到5%情況來看，顯示Meta最初打造Quest 2時有刻意限制GPU資源使用比例，可能是考量頭戴裝置在運作時的整體電力平衡，以及避免產生額外熱度影響使用體驗，直到近期才進一步藉由更新釋出更多GPU顯示效能，但前後足足花費將近兩年時間才對此做了更新，顯示John Carmack所作批評確有其因。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Meta

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