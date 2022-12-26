加拿大政府強化境內零碳排放目標 2026年實現20%新售車款為電動車或採混合動力設計

加拿大政府稍早宣布將強化其未來零碳排放發展目標，其中將提早於2026年實現20%比例境內新售載人座車、卡車與休旅車都必須採全電，或是混合動力形式設計。

在此之前，加拿大政府原訂目標為15%比例，而此次不僅將2026年的目標提高至20%，更預期在2030年讓此目標高至60%，並且在2035年讓境內所有車款均以零碳排放形式打造。

而加拿大政府預期，若能順利實現逐年減少碳排放量的話，預期在2026年至2050年間將能在能源總花費精簡高約340億加幣 (約新台幣7644億元)。

目前載人座車的碳排放量，約佔加拿大境內碳排放量總和的10%左右，雖然加拿大政府已經制定相關零碳排放發展目標，但實際上仍未在加拿大境內範圍強制執行，甚至魁北克省與不列顛哥倫比亞省更有自己提出規定。

此次提出強化零碳排放發展目標，相關規定預計會在2023年內正式提出，未來無法配合的車輛進口商、製造商將會依照加拿大環境保護法開罰。

為了鼓勵消費者換購電動車，加拿大政府預計在2027年以前於全國境內出資安裝超過8萬5000座公共充電站，藉此擴大加拿大境內使用電動車的基礎建設規模，另外也將針對一般消費者提供最高5000加幣補助，企業單位則提供高達1萬加幣補助金額，以此提升電動車使用比例，甚至更計畫投資電動車製造業者，進而降低電動車購入使用門檻。

今年上半年於加拿大境內銷售新車中，電動車約佔7.2%，相比去年同期的5.2%高，另外在不列顛哥倫比亞省內的新車約有15%為電動車，而在魁北克省與安大略省的新車中，電動車佔比分別為11.4%與5.5%，其他省內的電動車銷量比例則不到4%，顯示多數人仍習慣傳統燃油車使用模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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