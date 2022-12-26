Intel圖形晶片部門拆分為二 Raja Koduri回歸擔任首席架構師

過去曾以別號Geohot活躍，並且曾針對iOS作業系統、PlayStation 3系統進行破解，更曾向Tesla推出的自動駕駛系統發出挑戰的美國知名駭客George Hotz，在今年11月中表示為了維持在舊金山生活，願意在Twitter「實習」12周之後，最終還是宣布從Twitter離開，前後僅任職33天。

2022-12-24 12:48