Intel圖形晶片部門拆分為二 Raja Koduri回歸擔任首席架構師

彭博新聞報導指稱,Intel將把圖形晶片部門拆分為二,其中消費性圖形業務將與Intel客戶運算部門合併,而加速運算業務則會併入數據中心與人工智慧部門,至於原本帶領圖形晶片部門的主管Raja Koduri則將回歸擔任首席架構師。

Intel在相關回應中聲明,認為圖形晶片與加速運算將成為Intel未來關鍵成長引擎,因此將藉由業務調整提升其發展動力,並且在市場擴大影響。

而回歸擔任首席架構師身分的Raja Koduri,未來將著眼於Intel未來長期圖像顯示技術,以及晶片設計發展策略。

從消費性圖形業務將與Intel客戶運算部門合併的調整來看,顯示Intel讓旗下Arc品牌顯示卡能與鎖定消費市場的處理器產品有更好整合效益,藉此與NVIDIA、AMD競爭市場,而將加速運算業務併入數據中心與人工智慧部門,則能更進一步推動超算、伺服器應用,讓各個業務發展能貼合市場需求。

