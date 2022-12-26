Intel圖形晶片部門拆分為二 Raja Koduri回歸擔任首席架構師
彭博新聞報導指稱，Intel將把圖形晶片部門拆分為二，其中消費性圖形業務將與Intel客戶運算部門合併，而加速運算業務則會併入數據中心與人工智慧部門，至於原本帶領圖形晶片部門的主管Raja Koduri則將回歸擔任首席架構師。
Intel在相關回應中聲明，認為圖形晶片與加速運算將成為Intel未來關鍵成長引擎，因此將藉由業務調整提升其發展動力，並且在市場擴大影響。
而回歸擔任首席架構師身分的Raja Koduri，未來將著眼於Intel未來長期圖像顯示技術，以及晶片設計發展策略。
從消費性圖形業務將與Intel客戶運算部門合併的調整來看，顯示Intel讓旗下Arc品牌顯示卡能與鎖定消費市場的處理器產品有更好整合效益，藉此與NVIDIA、AMD競爭市場，而將加速運算業務併入數據中心與人工智慧部門，則能更進一步推動超算、伺服器應用，讓各個業務發展能貼合市場需求。
A long personal thread..hopefully useful for some you. The past 16 days I have learned more about discs than I ever planned to learn, but may be should have done sooner..Not computer discs, but the ones in my spine. But let me start at the beginning for some context.— Raja Koduri (Bali Makaradhwaja) (@RajaXg) December 20, 2022
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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