快訊

台中公車司機爆辱罵長者！還誆稱車壞趕乘客下車 港女抱不平反被開車推撞毆打

天條犯不得 國泰蔡家買全家 會不會因產金分離破局？

宋仲基大方認愛戀上英國妹 女方正面照曝光

Intel圖形晶片部門拆分為二 Raja Koduri回歸擔任首席架構師

聯合新聞網／ 楊又肇

彭博新聞報導指稱，Intel將把圖形晶片部門拆分為二，其中消費性圖形業務將與Intel客戶運算部門合併，而加速運算業務則會併入數據中心與人工智慧部門，至於原本帶領圖形晶片部門的主管Raja Koduri則將回歸擔任首席架構師。

Intel在相關回應中聲明，認為圖形晶片與加速運算將成為Intel未來關鍵成長引擎，因此將藉由業務調整提升其發展動力，並且在市場擴大影響。

而回歸擔任首席架構師身分的Raja Koduri，未來將著眼於Intel未來長期圖像顯示技術，以及晶片設計發展策略。

從消費性圖形業務將與Intel客戶運算部門合併的調整來看，顯示Intel讓旗下Arc品牌顯示卡能與鎖定消費市場的處理器產品有更好整合效益，藉此與NVIDIA、AMD競爭市場，而將加速運算業務併入數據中心與人工智慧部門，則能更進一步推動超算、伺服器應用，讓各個業務發展能貼合市場需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌

延伸閱讀

CES 2023 預定，Polestar 將利用 Polestar 3 展示新一代駕駛監控科技

耶誕節顯卡大降價 電玩玩家成晶片價格下跌的受惠者

台積電赴美扎根對台傷害多大？工程師曝8大影響：天文數字的資產掏空

Snapdragon 8 Gen 2晶片的便宜手機來了！繼Motorola後這一家也出平價旗艦手機

相關新聞

一周數位爆報／Google地圖能「模糊」自己家！台人Google關鍵字色色的、Netflix明年踢掉「共享密碼」、PS5高階手把續航卻GG

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

Google開源隱私保護強化技術 可模糊影像中特定物體、加密保護數據

Google宣布將旗下兩項內部使永的隱私強化技術對外開源，藉此讓更多應用服務能以此技術加強個人隱私保護效果。

微軟及動視暴雪回應FTC調查：不會壟斷市場

針對美國聯邦貿易委員會 (FTC)介入調查是否構成市場壟斷，微軟及動視暴雪在稍早回應中表示，此筆交易將不會構成影響市場競爭，反而會讓消費者受惠，同時更強調沒有必要為了壟斷市場，導致損失額外數十億美元營收的機會，甚至可能失去大量忠實玩家族群。

過去破解iOS、PS3作業系統的著名駭客 僅在Twitter「實習」33天後離開

過去曾以別號Geohot活躍，並且曾針對iOS作業系統、PlayStation 3系統進行破解，更曾向Tesla推出的自動駕駛系統發出挑戰的美國知名駭客George Hotz，在今年11月中表示為了維持在舊金山生活，願意在Twitter「實習」12周之後，最終還是宣布從Twitter離開，前後僅任職33天。

Tesla推出一款以電動皮卡Cybertruck為設計、可同時幫三款裝置補充電力的無線充電板

在蘋果放棄推出可同時以無線充電方式幫三款裝置補充電力的AirPower確認不會進入市場銷售後，不少配件廠商接連推出類似產品，而Tesla稍早也跟進推出以電動皮卡Cybertruck為設計，可同時針對三款支援Qi無線充電裝置補充電力。

AI正夯！馬斯克預言：恐成第3次世界大戰導火線？

克萊瑞菲（Clarifai）這家公司位於紐約市的一間小辦公室內，就在紐約大學深度學習實驗室附近，主要是研發可以自動辨識數位影像中物體的科技，例如在零售網站上搜尋鞋子、服飾與皮包的相片，或是辨識保全攝影機影片的人臉。該公司的目的是複製谷歌與微軟等科技業者過去幾年在人工智慧實驗室內所建造的影像辨識系統──然後出售給其他企業、警局與政府機構。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。