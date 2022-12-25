Google開源隱私保護強化技術 可模糊影像中特定物體、加密保護數據

Google宣布將旗下兩項內部使永的隱私強化技術對外開源，藉此讓更多應用服務能以此技術加強個人隱私保護效果。

此次開源的兩項技術，分別為「Magritte」與「全同態加密轉譯器」 (Fully Homomorphic Encryption Transpiler)，前者已經透過Github公布其原始編碼，主要能透過機器學習方式識別影像中特定物體，進而可將其模糊處理，藉此保護影像中特定內容隱私，例如人臉、門牌等。

至於「全同態加密轉換器」則是可針對涉及金融、醫療、政府單位敏感資訊內容進行加密保護，避免個人身分隱私數據外洩，同時也能讓企業、政府單位更安全處理各類機敏資訊。

由於要自動化地準確處理大量隱私資訊，往往需要大量運算資源與成本投入，而Google過去累積豐富的資料處理技術經驗，例如處理個人存放在Gmail的郵件、處理Google Maps街景中的人臉、門牌資訊，或是在諸多景點、餐廳評論隱藏涉及個人隱私內容，並且希望透過開源此類技術，讓更多應用服務能以更小運算資源即可正確處理隱私資訊。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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