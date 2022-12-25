微軟及動視暴雪回應FTC調查：不會壟斷市場

針對美國聯邦貿易委員會 (FTC)介入調查是否構成市場壟斷，微軟及動視暴雪在稍早回應中表示，此筆交易將不會構成影響市場競爭，反而會讓消費者受惠，同時更強調沒有必要為了壟斷市場，導致損失額外數十億美元營收的機會，甚至可能失去大量忠實玩家族群。

在此之前，微軟其實一直強調收購動視暴雪之後，依然會維持在多平台發行遊戲，而此次回應中也再次強調在多平台發行遊戲所能產生利益，沒有必要為了壟斷市場而放棄更大營收機會。

微軟在先前聲明中，除了強調未來仍會在Sony的PlayStation平台發行遊戲，甚至將保證時間拉長至10年，同時也表示會將更多遊戲帶到任天堂遊戲平台。

不過，Sony與美國聯邦貿易委員會則是緊盯微軟收購Bethesda母公司ZeniMax之後，隨即將幾款遊戲變成僅在Xbox平台發行，因此認為微軟在未來時候可能會反悔或變卦，導致原本在多平台發行遊戲，可能逐漸會變成對Xbox遊戲平台發展有利。

但微軟強調本身收購動視暴雪仍無法直接影響遊戲產業發展，但標榜收購動視暴雪之後，將有利於玩家能以更低價格遊玩喜愛遊戲。但不少看法認為，微軟這樣的說法，其實是為了推動其雲端串流遊戲服務，進而吸引更多玩家訂閱使用其Xbox Game Pass服務。

另外，微軟更直指美國聯邦貿易委員會介入調查更是違反裁決中立原則，認為美國聯邦貿易委員會應該向聯邦法院提出訴訟，而非自行進行仲裁。但微軟總裁Brad Smith也表示，只要美國聯邦貿易委員會願意同意此筆交易，本身願意討論各種解決辦法，同時也再次說明有信心完成此筆交易。

除了面臨美國聯邦貿易委員會調查，目前微軟收購動視暴雪的交易也面臨歐盟及英國英國競爭與市場管理局調查，因此可能會導致微軟無法在明年7月以前完成收購交易，造成微軟可能必須為此支付30億美元的違約金，而與動視暴雪之間交易可能面臨重新討論，或是直接放棄。

至於在先前消息中，微軟除了收購動視暴雪，就連Netflix也可能會是微軟執行長Satya Nadella接下來推動收購目標。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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