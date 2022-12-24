Tesla推出一款以電動皮卡Cybertruck為設計、可同時幫三款裝置補充電力的無線充電板

在蘋果放棄推出可同時以無線充電方式幫三款裝置補充電力的AirPower確認不會進入市場銷售後，不少配件廠商接連推出類似產品，而Tesla稍早也跟進推出以電動皮卡Cybertruck為設計，可同時針對三款支援Qi無線充電裝置補充電力。

此款無線充電板表面以人造纖維Alcantara材質披覆，背面則具備一組可拆卸磁吸支架，並且能對應平放或斜放使用模式。

而本身供電為65W，並且可針對款支援Qi無線充電的裝置補充電力，每組裝置最高能以15W功率進行無線充電，同時並未嚴格要求準確的充電擺放位置。

至於建議售價則是300美元，但要等到明年2月才會正式出貨。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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