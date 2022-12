過去破解iOS、PS3作業系統的著名駭客 僅在Twitter「實習」33天後離開

過去曾以別號Geohot活躍,並且曾針對iOS作業系統、PlayStation 3系統進行破解,更曾向Tesla推出的自動駕駛系統發出挑戰的美國知名駭客George Hotz,在今年11月中表示為了維持在舊金山生活,願意在Twitter「實習」12周之後,最終還是宣布從Twitter離開,前後僅任職33天。

依照George Hotz在個人Twitter公布內容,表示自己在Twitter任職期間並未產生任何發展效益,因此將回歸過往編寫程式碼的生活。而在相關貼文中,George Hotz更仿照Elon Musk日前發起線上投票詢問是否應該卸下Twitter執行長的提問,同樣向網友發問是否應該從Twitter離開。

在此之前,George Hotz也曾針對Twitter後來禁止他人張貼其他線上社群平台內容連結的作法感到不滿,但是對於Elon Musk提出的Twitter 2.0改革則是表示支持。

而促使George Hotz決定離開的原因,似乎與Twitter內部花費數千人都難以解決的內容搜尋問題有關,顯然也反映Twitter先前被Elon Musk批評服務背後編碼過於冗長、複雜,甚至還直接調用Tesla內部工程人員檢視Twitter服務編碼內容是否有錯誤的情況。

除了以駭客身分聞名,George Hotz先前更創立Comma.ai人工智慧公司,並且專注研究自動駕駛系統,標榜能以更精簡方式實現全自動駕駛,當時更向Tesla發起挑戰,目前更推出價值1999美元、可相容市場上超過200款車輛的自動駕駛輔助系統開發套件,接下來更計畫佈局其他領域。

Resigned from Twitter today.



Appreciate the opportunity, but didn’t think there was any real impact I could make there. Besides, it was sad to see my GitHub withering. Back to coding! pic.twitter.com/Jbs9LxNB2K