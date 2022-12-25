一周數位爆報／Google地圖能「模糊」自己家！台人Google關鍵字色色的、Netflix明年踢掉「共享密碼」、PS5高階手把續航卻GG

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

傻眼度：★★★★☆ 小編評語：這樣做真的不會流失更多用戶嗎…。

外媒傳出，Netflix在2023年起將用2方式打擊「寄生帳號」。（路透）

爆笑度：★★★★★ 小編評語：怎麼可以是這個關鍵字當第一名XDDDDDDD。

行銷顧問邱韜誠日前整理出2022年Google台灣最熱門的100個搜尋關鍵字，第1名關鍵字的每月平均搜尋量達到988萬次，「色色關鍵字」在前10名中占據3名。（示意圖／美聯社）

實用度：★★★★☆ 小編評語：不過要記得「只有一次機會」喔！

LINE日前推出「免費試用3個月貼圖吃到飽」的活動，也就是「LINE貼圖超值方案」，吸引不少網友討論，但也藏不少眉角，《聯合新聞網》就帶你來操作一次。（製圖／聯合新聞網）

驚訝度：★★★★☆ 小編評語：哇，如此一來這樣是不是就可以避免浪費或是更統一了呢？

（圖／楊又肇提供）

昂貴度：★★★★★ 小編評語：等等，手把要6480元嗎…真的好想玩玩看到底厲害之處在哪裡。

Sony PlayStation 5高階手把「DualSense Edge無線控制器」將於2023年1月26日正式開賣，定價比DualSense貴上4300元。（翻攝自PS5官網）

實用度：★★★★★ 小編評語：原來這樣做真的可以模糊模起來！

不想自己家在Google Maps街景曝光，可以在回報問題中選擇打馬賽克。圖擷自google map

驚訝度：★★★☆☆ 小編評語：變成跟蹤的工具真的很不可取！

蘋果日前進化AirTag防跟蹤功能，引起網友討論。（路透）

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