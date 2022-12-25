一周數位爆報／Google地圖能「模糊」自己家！台人Google關鍵字色色的、Netflix明年踢掉「共享密碼」、PS5高階手把續航卻GG

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。
Netflix試圖想從低價廣告訂閱方案吸取新訂戶，但成效不彰，反而繼續流失舊有用戶，也因此傳出明（2023）年真的要開抓「寄生帳號」，杜絕只想要「密碼共享」的用戶。 （繼續閱讀…）
傻眼度：★★★★☆
小編評語：這樣做真的不會流失更多用戶嗎…。
你最常在Google搜尋什麼呢？行銷顧問邱韜誠日前整理出2022年Google台灣最熱門的100個搜尋關鍵字，發現第1名關鍵字的每月平均搜尋量達到988萬次，他也表示「澀澀（色色）是流量密碼呀，前10名就佔了3名。」引起網友討論 （繼續閱讀…）
爆笑度：★★★★★
小編評語：怎麼可以是這個關鍵字當第一名XDDDDDDD。
使用通訊軟體「LINE」聊天，最常使用貼圖功能，《聯合新聞網》不定期會報導「期間限定免費貼圖」好康外，日前LINE更推出「免費試用3個月貼圖吃到飽」的活動，也就是「LINE貼圖超值方案」，吸引不少網友討論，但可小心裡頭有很多眉角，一不小心不僅沒有免費，還會多付錢喔。《聯合新聞網》帶你操作，不僅可以免費使用、不想續訂還可以火速取消訂閱不怕被收錢！ （繼續閱讀…）
實用度：★★★★☆
小編評語：不過要記得「只有一次機會」喔！
日前確認從2024年12月28日之後，將強制要求歐盟境內銷售的小型消費電子裝置必須以USB-C作為充電介面設計，歐盟稍早在臨時提案內容中，更進一步希望要求手機、電動滑板車等可攜帶消費性電子產品可讓消費者容易更換電池。 （繼續閱讀…）
驚訝度：★★★★☆
小編評語：哇，如此一來這樣是不是就可以避免浪費或是更統一了呢？
Sony（索尼）PlayStation 5（PS5）高階手把「DualSense Edge無線控制器」日前在台灣展開預購，將於2023年1月26日正式開賣，不過要價6480元的它，比它的「弟弟」DualSense手把貴上4300元，卻被外媒報導DualSense Edge無線控制器比DualSense的續航力要來得慘，對此索尼也做出回應了。 （繼續閱讀…）
昂貴度：★★★★★
小編評語：等等，手把要6480元嗎…真的好想玩玩看到底厲害之處在哪裡。
Google Maps（Google地圖）已經是許多人生活中不可或缺的工具，尤其在旅行或開車的時候，可以說沒有Google Maps就好像失去了一半雙腿，Google Maps上的街景是它主要特色，不過你是否曾想過這些街景，可能會侵犯你的隱私？ （繼續閱讀…）
實用度：★★★★★
小編評語：原來這樣做真的可以模糊模起來！
蘋果（Apple）無線藍牙追蹤器「AirTag」在上（11）月曾發布2項更新，但當時並未告知更新項目，一度讓人懷疑真的有調整什麼功能嗎？如今官網終於正式公告內容，但「更新方法」不僅尷尬外，似乎還衍生了新的問題。 （繼續閱讀…）
驚訝度：★★★☆☆
小編評語：變成跟蹤的工具真的很不可取！
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針對美國聯邦貿易委員會 (FTC)介入調查是否構成市場壟斷，微軟及動視暴雪在稍早回應中表示，此筆交易將不會構成影響市場競爭，反而會讓消費者受惠，同時更強調沒有必要為了壟斷市場，導致損失額外數十億美元營收的機會，甚至可能失去大量忠實玩家族群。
Google宣布將旗下兩項內部使永的隱私強化技術對外開源，藉此讓更多應用服務能以此技術加強個人隱私保護效果。
過去曾以別號Geohot活躍，並且曾針對iOS作業系統、PlayStation 3系統進行破解，更曾向Tesla推出的自動駕駛系統發出挑戰的美國知名駭客George Hotz，在今年11月中表示為了維持在舊金山生活，願意在Twitter「實習」12周之後，最終還是宣布從Twitter離開，前後僅任職33天。
在蘋果放棄推出可同時以無線充電方式幫三款裝置補充電力的AirPower確認不會進入市場銷售後，不少配件廠商接連推出類似產品，而Tesla稍早也跟進推出以電動皮卡Cybertruck為設計，可同時針對三款支援Qi無線充電裝置補充電力。
克萊瑞菲（Clarifai）這家公司位於紐約市的一間小辦公室內，就在紐約大學深度學習實驗室附近，主要是研發可以自動辨識數位影像中物體的科技，例如在零售網站上搜尋鞋子、服飾與皮包的相片，或是辨識保全攝影機影片的人臉。該公司的目的是複製谷歌與微軟等科技業者過去幾年在人工智慧實驗室內所建造的影像辨識系統──然後出售給其他企業、警局與政府機構。
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