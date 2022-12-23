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英國競爭與市場管理局：約75%民眾意見支持微軟收購動視暴雪

聯合新聞網／ 楊又肇

針對微軟以687億美元收購動視暴雪的交易，英國競爭與市場管理局日前介入調查此交易是否涉及市場壟斷，更於日前透過民眾意見調查多數人對於此筆交易看法。

在英國競爭與市場管理局收到約2100封以電子郵件形式呈現的民眾意見中，約75%比例民眾支持微軟收購動視暴雪，僅約25%比例持反對意見。

其中，支持微軟收購動視暴雪的看法認為，此筆交易將有助於微軟與Sony旗下PlayStation，以及任天堂在遊戲市場抗衡。而不少人也認為從《Minecraft》開發商Mojang Studios被微軟收購後，遊戲內容依然維持在不同平台發行使用情況，認為微軟會比照先前承諾維持動視暴雪旗下遊戲繼續在不同平台發行。

另外也有看法認為，微軟收購動視暴雪之後，將會讓Sony基於競爭壓力推出更多更吸引人的遊戲作品，甚至提供新服務吸引玩家，同時也能與Sony採取平台獨佔作品，或是限時獨佔的市場策略抗衡。

而其他看法則包含微軟收購動視暴雪將有助於後者在遊戲市場發展，並且能獲取更多遊戲開發資源，同時也有利於微軟佈局手機遊戲市場發展，藉此與Google、蘋果對抗。

至於反對微軟收購動視暴雪的看法，則包含認為微軟在PC作業系統已經有相當顯著優勢，同時也有看法認為微軟在沒有收購動視暴雪情況下，其實就已經有足夠能力與Sony在遊戲市場抗衡，一旦收購動視暴雪將使微軟進一步在遊戲市場稱霸。

部分看法更認為若微軟順利收購動視暴雪，未來可能導致Take Two、EA、Ubisoft在內遊戲發行商也被人收購，甚至可能形成遊戲市場集中在單一或少數人手上，將不利於遊戲市場發展。

不過，此類民眾意見仍僅作為英國競爭與市場管理局調查統計資料之一，而英國競爭與市場管理局尚未對微軟收購動視暴雪是否涉及市場壟斷的調查公布最終結果。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

動視暴雪 英國 任天堂

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