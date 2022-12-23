停辦3年玩家等不及了！BlizzCon實體活動2023年回歸啦

暴雪娛樂總裁Mike Ybarra稍早宣布，過往舉辦多年、在疫情期間停辦的大型玩家嘉年華活動BlizzCon，將會在2023年恢復舉辦。

實際上，Mike Ybarra早在今年7月受訪時就曾透露將恢復舉辦BlizzCon，並且說明將由暴雪娛樂執行製作人April McKee著手策劃活動相關細節，此次宣布消息則是正式確認將在2023年恢復舉辦實體形式的BlizzCon活動。

不過，Mike Ybarra僅透露BlizzCon將在明年回歸舉辦實體活動消息，並未進一步說明具體時間與呈現形式，預期會在明年公布更具體細節。

相較2019年舉辦實體活動之後，後續的BlizzCon活動因為疫情等因素取消實體活動，並且改為線上形式呈現，但之後更因為公司內部醜聞影響取消今年度的BlizzCon線上活動。

而在回顧內容中，暴雪娛樂表示今年旗下玩家累積遊戲遊玩時間長達120億小時，並且累積超過5000名新玩家加入，同時更針對公司內部企業文化聘用不同背景、見解與經驗的成員加入，其中包含在今年5月設立全新文化副總裁職位、由曾在華特迪士尼公司任職超過14年，具備領導策略、溝通、營運和員工互動經驗的Jessica Martinez擔任，以及聘用全新人力長J.D. Roux等。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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