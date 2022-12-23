台灣角川期望透過「KadoKado 角角者」平台推動華文創作動能

先前在台推出的正版授權小說連載平台「KadoKado 角角者」上線滿一周年後，台灣角川12月22日宣布將整合角川集團資源與經驗，將把「KadoKado 角角者」收錄內容推廣至海外華文市場，藉此擴展台灣原創小說內容能見度。

台灣角川表示，「KadoKado 角角者」為台灣團隊自主打造的內容平台服務，從去年10月正式上線以來，至今已經累積超過4000萬次瀏覽量，每月更累積超過30萬名活躍用戶人數，平均停留時間達7分鐘用戶停留時間平均為7分鐘，目前收錄上架作品數量更超過4500部，內容章節總數超過11萬4793個，同時在平台上發表作品的創作者人數更達2998人。

而單一作品最高累積瀏覽數超過157萬4135次，單一作品最高累積追蹤數更達3508次，同時單一作者累積原創作品數更達5個。

台灣角川董事長岩崎剛人說明，台灣有相當豐富的內容創作人才，但往往缺乏合適且有系統規模的發表平台，因此希望藉由「KadoKado 角角者」平台讓更多台灣創作內容可以被更多人看見，並且能整合角川集團旗下資源，透過「Media Mix」市場策略銜接輕小說、漫畫、動畫、遊戲與公仔等發展項目，讓創作內容能藉此形成更大正向循環，進而產生更大市場效益。

▲透過「Media Mix」市場策略推動創作內容正向循環發展

▲透過內容正向循環發展產生更大變現利益，進而推動更進一步的成長循環

過去也有豐富中國市場經歷的岩崎剛人認為，確實目前中國內容市場規模相當龐大，但同時也存在許多不確定因素，雖然目前角川集團同樣在中國市場持續佈局發展，同時也與在地業者建立深度合作模式，但依然認為藉由深耕台灣創作市場才能更進一步推動華文內容發展，其中包含市場對於多元內容的接受度，以及台灣創作能以更快腳步串接不同市場需求，因此將成為角川集團將原創內容帶到全球市場的重點發展地區。

另外，台灣角川數位事業群營運長陳佳聰也說明台灣消費者目前對於付費內容的接受度相當高，同時也有成熟的線上消費模式，因此更有利於數位內容發展。因此除了目前與角川集團內部資源整合，更與LINE WEBTOON、LINE TV、瀚草文創、Dokific等合作，藉此推廣台灣原創內容能見度，未來也將構思多元內容使用與付費模式，藉此吸引更多消費使用族群。

岩崎剛人表示，「KadoKado 角角者」僅為推動台灣原創內容能見度的其中一項作法，未來希望藉由整合更多資源，讓台灣創作內容可以進一步推廣到全球市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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