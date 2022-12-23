OpenAI提出以單一GPU、更短時間內就能透過文字生成3D模型的Point-E人工智慧技術
繼推出DALL-E文字轉圖像生成人工智慧技術，以及近期吸引多人使用的ChatGPT自然聊天人工智慧技術，OpenAI稍早又提出名為Point-E的人工智慧技術，標榜可透過簡單文字判斷，即可快速生成由點狀構成的3D模型。
雖然市場同樣也有類似的人工智慧技術被提出，但OpenAI強調Point-E背後僅需單一GPU，加上幾分鐘時間內即可生成3D模型，相較Google提出的DreamFusion需要搭配多組GPU，以及更長運算生成時間，Point-E顯然有更大競爭優勢。
由於目前越來越多內容都是以3D形式建模構成，另外再透過渲染、貼圖等方式加上更精緻外觀，因此如果能夠快速建構3D模型內容，對於遊戲、影像等內容創作將更為有利，加上目前多數業者推動的元宇宙、虛擬視覺等應用也都需要透過大量3D模型建構擬真互動環境，因此Point-E技術的誕生也將推動此類應用發展成長。
依照負責帶領OpenAI研究團隊的Alex Nichol說明，Point-E技術最大特色在於無須大量數據進行訓練，僅需透過少量圖像、3D資料進行匹配，即可將文字內容「轉換」成圖像，進而將圖像形成3D模型，過程也僅需花費數十秒時間即可完成。
而形成正確的3D模型背後關鍵，則是在於必須提供準確且足夠的描述內容，如此一來才能讓人工智慧透過文字判斷正確生成內容。
目前透過Point-E產生的3D模型解析度不算高，但是藉由後續「精修」之後產生圖像，顯然已經可以應用在不少內容創作。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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