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2022全球動盪不安定！盤點17件國際大事讓人好揪心

cookies使用違規 法國裁罰微軟逾19億元

中央社／ 巴黎22日綜合外電報導
美國科技巨擘微軟公司強迫使用者接受廣告用途的Cookie，遭法國6000萬歐元。路透
美國科技巨擘微軟公司強迫使用者接受廣告用途的Cookie，遭法國6000萬歐元。路透

法國資料監管單位「資訊與自由全國委員會」今天表示，美國科技巨擘微軟公司強迫使用者接受廣告用途的Cookie，因此對微軟裁罰6000萬歐元（約新台幣19億6000萬元）。

法新社報導，資訊與自由全國委員會（CNIL）宣布這項今年最大裁罰案時指出，微軟公司（Microsoft Corp.）的搜尋引擎Bing沒有建置讓使用者拒絕cookies時就像接受cookies一樣容易的系統。

委員會表示，經調查發現，「使用者造訪此網頁時，cookies會在未經他們同意的情況下就儲存到他們的終端設備裡，其中有一些cookies作為廣告用途」。

委員會觀察發現「沒有按鈕，可以像接受儲存cookies一樣容易地予以拒絕」，並且強調裁罰正當合理，部分原因是微軟透過cookies蒐集到的資料所間接產生廣告收益而獲利。

網路瀏覽紀錄追蹤技術cookies是使用者訪問網站時，透過瀏覽器儲存在電腦或設備的小量數據（記憶體文件）。

資訊與自由全國委員會給予微軟3個月改正期，一旦拖延，將每日挨罰6萬歐元的額外罰款。

委員會去年指出，將針對沒有遵守網路cookies相關使用規定的網站展開為期一年查核。

谷歌（Google）和臉書（Facebook）去年也因類似違規行徑，遭資訊與自由全國委員會分別裁罰1億5000萬歐元、6000萬歐元。

廣告收益 搜尋引擎 法國

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