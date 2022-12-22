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微軟布局串流市場 傳2023年推動收購Netflix

聯合新聞網／ 楊又肇

今年7月就曾有分析師認為微軟可能出資收購Netflix，而路透新聞進一步報導分析認為微軟執行長Satya Nadella將可能在2023年推動收購Netflix，藉此擴大微軟佈局服務市場發展策略。

在此之前，Netflix已經確定與微軟合作，在其推出的低價訂閱方案中提供廣告技術，而微軟總裁Brad Smith更加入Netflix董事會，顯示雙方之間有更緊密合作關係。

而從微軟先前以690億美元收購動視暴雪事宜接連引起歐盟反壟斷機構與美國聯邦貿易委員會關切，並且介入調查是否構成市場壟斷，或是影響市場競爭公平性，導致微軟此筆交易最終可能無法順利完成，因此將收購目標移轉到Netflix，或許對微軟也將有利。

其中，Netflix目前提供串流影音服務，其實也是微軟過去一直希望觸及市場，加上Netflix近期也積極佈局遊戲市場，更符合微軟希望透過遊戲吸引更多消費族群的作法，因此若轉向收購Netflix，其實能讓微軟獲取更多利益。

目前微軟並未有任何說法表示計畫收購Netflix，當前依然會以收購動視暴雪作為首要目標，但在面臨歐盟監管機構與美國聯邦貿易委員會調查壓力之下，或許也可能會以轉向收購Netflix作為替代方案。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

動視暴雪 美國 歐盟

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