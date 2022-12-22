手機小心了！歐盟要求改用Type-C充電 還要「容易更換電池」

日前確認從2024年12月28日之後，將強制要求歐盟境內銷售的小型消費電子裝置必須以USB-C作為充電介面設計，歐盟稍早在臨時提案內容中，更進一步希望要求手機、電動滑板車等可攜帶消費性電子產品可讓消費者容易更換電池。

而歐盟此次提案內容所涉及對象，不僅包含日常生活常見的可攜帶消費性電子產品，還包含行動電源、車用電池，並且要求製造商必須清楚標示電池容量、運作效能，以及包含電池耐用度與化學成分等標注項目，同時也需提供QR-Code方便消費者查詢。

在電池使用部分，將要求可讓消費者容易自行更換，並且將規劃42個月的時間，讓業者能開發設計更容易更換電池的消費性電子產品。此外，歐盟也要求電池製造商必須遵守電池最低可回收成分比例，其中包含16%的鈷、85%的鉛、6%的鋰與6%的鎳，藉此降低電池產品對環境造成影響問題。

針對就電池回收部分，歐盟預計在2023年實現回收45%的小型消費性電子產品使用電池，並且計畫在2027年讓回收量增加至67%，進而可在2030年達成73%回收比例，而針對電動滑板車等產品所使用電池，則計畫在2028年讓回收比例達51%，在2031年可達6%。

同時，歐盟也希望消費性電子產品製造商，或是回收業者必須免費向消費者提供回收舊電池服務，而產品製造商也必須嚴格控管電池從原料提煉至生產製造流程是否符合環保規範，藉此盡到社會責任。

雖然歐盟並未明文規定所有消費性電子產品都必須像過往手機產品採可拆換電池設計，主要目的還是希望求消費性電子產品可以更容易更換電池，避免僅因電池故障而必須拋棄電子產品的情況發生，讓更多消費性電子產品可以透過更換電池零件，即可繼續使用。

不過，這樣的要求之下，勢必會讓許多消費性電子產品的設計面臨改變，尤其目前越來越多手機為了追求輕薄、防水特色，因此多半採用密閉形式設計，或是採用特殊規格電池零件，使得更換電池變得相當困難，即便可由原廠提供更換電池服務，卻也必須有可使用的更換零件，因此也讓一般消費者自行更換的難度變高。

因此未來產品設計可既有可能會朝向幾種可能性發展，其中包含採用像荷蘭業者Fairphone般的模組化零件設計，透過標準形式的模組化零件，讓使用者能更容易拆解手機，並且配合需要更換零件進行維修，或是讓產品維修拆解變得更簡單，同時業者配合提供更健全的維修制度，降低消費者維修難度，同時延長產品保固維修年限，讓消費者手上的消費性電子產品能有更長使用時間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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