歐盟確定針對博通收購VMware交易案進行調查 確認是否影響市場競爭

針對今年博通宣布以610億美元收購VMware的交易，歐盟不易外地宣布將針對此筆交易進行調查，藉此確認是否涉及影響市場競爭。

依照歐盟說明，相關調查將會在未來90天內完成，因此預期明年上半年就會得知結果，至於博通原訂計畫在其2023財年內完成收購VMware是否會因此受影響，可能還是要看實際調查結果。

而歐盟決定介入調查原因，在於認為博通將因為收購VMware，進而在其網路介面卡、光纖匯流排連接設備，以及相關產品銷售模式發生改變，甚至造成業者必須花費更多成本才能採購VMware解決方案，或是必須綁定購買博通往通產品。

另外，除了可能影響未來使用VMware虛擬化解決方案的情況，歐盟也擔心一旦博通買下VMware，可能進一步影響Intel、NVIDIA等打造智慧網路卡 (Smart NIC)發展限制，尤其VMware在2020年宣布與NVIDIA合作推動Project Monterey應用模式，有可能因為被博通收購之後面臨改變。

在先前說明中，博通表示以610億美元收購VMware所有對外銷售股權，進而持有88%比例的VMware股權，並且由VMware既有股東保留12%股權，博通預期此筆交易將在其2023財年內完成。

同時，未來VMware併入成為博通一部分之後，將使博通軟體事業群調整名稱，並且將與VMware合併運作，同時保留VMware品牌名稱，將加速推動博通軟體技術發展規模與更大成長動能，預期將使博通營收增加超過400億美元規模，其中預期49%比例將源自軟體業務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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