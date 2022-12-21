快訊

全台役男搶當兵找民代請託 綠營地方如坐針氈盼中央改善

被指民進黨敗選戰犯 柯建銘怒：把我與林智堅斬首示眾好了

研調：2023年駭客手法翻新 追求攻擊效益極大化

中央社／ 台北21日電

資安業者趨勢科技今天公布2023年資安年度預測報告指出，駭客集團因受到國際執法部門打擊，營運模式將再進化，轉採低風險、高獲利的手法以追求攻擊效益極大化，同時鎖定託管服務提供商（MSP）與開源軟體漏洞入侵企業。

此外，受到疫後混合辦公新常態、企業上雲加快的影響，針對虛擬私人網路 （VPN）的攻擊將持續走高，雲端錯誤配置將為駭客提供進入內部系統的途徑，趨勢科技建議企業應盡速採用零信任策略保護網路環境安全。

趨勢科技台灣區暨香港區總經理洪偉淦今天出席媒體交流會表示，資安問題已經不只在傳統資安領域，在萬物互聯時代，到處都有電腦，都是駭客可以攻擊的目標。

他說，世界局勢變化非常快，因為疫情導致企業之間的變化很大，趨勢科技看到數位轉型步調非常快速，也感受到未來談的資安議題與過去專注的領域已經完全不同。

洪偉淦強調，趨勢科技內部在數年前已經有團隊研究特殊資安議題，待時機成熟就會分拆獨立，包括2019年分拆專注工控資安的TXOne睿控網安，以及今年分拆車用資安部門。

洪偉淦指出，企業為因應駭客日益進化的攻擊手法，應避免僅著眼於單一威脅防禦，須提早一步對整體資安風險做全面考量，以風險管理為基礎，在思維與方法上不斷精進，才能防範網路資安風險於未然。

趨勢科技指出，受到國際執法部門打壓，駭客集團將重整旗鼓改變營運模式，並趨於低調，在避免引起媒體和執法部門的關注下，持續尋找獲利機會，追求攻擊效益極大化，例如積極提供勒索病毒即服務（RaaS）的勒索病毒客製化服務，甚至不再積極加密檔案進行勒索，改以直接竊取高價值的企業資訊進行販售。

為追求效益最大化，駭客集團也將攻擊目標轉向託管服務提供商或安全託管服務供應商，進行供應鏈攻擊，藉由入侵服務供應商，同時攻擊多家企業的基礎設施，擴大狩獵範圍提高效益。

駭客也將更善用漏洞和容易被忽視的開源軟體進行入侵。調查顯示，2021年有92%的企業仍使用含有漏洞的通訊協定；2022年全球開源軟體儲存庫已達3.1兆次下載，針對開源軟體儲存庫的惡意攻擊相較去年增加6.33倍。

展望2023年企業資安策略，趨勢科技資深技術顧問簡勝財建議，企業應採用零信任策略保護環境和系統、採用整合式資安平台提高資安透明度、投資員工教育訓練、透過壓力測試找出IT基礎架構中的弱點、盤點雲端服務，將有助於強化資安防禦策略及提升風險管理成效。

資安 趨勢科技 駭客

延伸閱讀

影／立法規範使用抖音？唐鳳：先取得社會共識

台新金攜刑事局阻詐擋駭

數發部做外送平台挨轟 唐鳳：協助媒合、提升資安

中華資安獲安全服務商大獎

相關新聞

遵照網友意見！馬斯克推文宣布：將辭推特執行長

特斯拉執行長馬斯克入主推特後爭議不斷，日前自己在推特發起民調，讓推友們決定他是否該下台，投票結果19日出爐，贊成馬斯克下...

學者王立達：Google、Meta並未與媒體實際談到議價

超大數位平台與媒體內容間的議價議題受全球關注，本月初，Google、Meta也與台灣四大主要媒體公協會代表協商媒體議價、...

元宇宙燒錢還是不怕！Meta明年還是拿20%總支出投資它

Meta首席技術長Andrew Bosworth稍早發文表示，Meta明年依然提撥總支出成本的20%比例投入其虛擬視覺實驗室Reality Labs運作需求，藉此推動更多元宇宙應用發展。

歐盟指控Meta違反市場壟斷 最高將以其年營收10%作為罰金

先前認定Google違反市場壟斷之後，歐盟在稍早初步認定中也警告Meta同樣違反市場壟斷，並且將進一步調查，若走充足證據顯示Meta違反歐盟規定，將會以Meta全年營收的10%作為罰金。

5G成為成長最快的網路技術 2028年全球用戶將達50億

Ericsson在新一期的《行動趨勢報告》中預測，全球地區的5G網路服務用戶將在今年底達10億人，其中在東北亞及北美地區有最高使用滲透率，約接近35%，而東北亞的5G網路用戶人數更有年增3.2億人的成長幅度，包含台灣及南韓地區都有顯著5G網路使用人口。

醫生鬼畫符也不怕了！Google Lens幫你看手寫處方箋

許多醫生在開處方箋時常會寫出潦草的手寫字，不只他人難以辨認，也常長成網路梗圖的靈感，但現在 Google 希望藉 AI 來破解這些難以閱讀的手寫處方，周一在印度舉辦的會談上宣布將是 Google Lens 的新應用之一。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。