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元宇宙燒錢還是不怕！Meta明年還是拿20%總支出投資它

聯合新聞網／ 楊又肇

Meta首席技術長Andrew Bosworth稍早發文表示，Meta明年依然提撥總支出成本的20%比例投入其虛擬視覺實驗室Reality Labs運作需求，藉此推動更多元宇宙應用發展。

相比今年第三季表示在Reality Labs投入總支出成本約18%比例的情況，Meta在接下來的元宇宙應用發展投資比重並未有明顯提升，絕大部分投資仍聚焦在Facebook、Instagram、Messenger與WhatsApp。

Andrew Bosworth強調雖然今年面臨諸多挑戰，其中包含來自全球各個市場的經濟發展出現明顯變化，加上Meta內部核心業務承受壓力，使得多數人開始質疑Meta日後發展情況，但認為投資未來趨勢依然是重要課題，若僅著眼當前短期發展將無法帶動顯著成長。

同時，Andrew Bosworth更表示Meta仍會著重投資Facebook在內應用服務，並且預期藉由這些核心服務推動更大發展優勢，更說明整合在Quest Pro的技術是Meta對於未來元宇宙應用發展的基礎項目，未來將會持續投資更多虛擬視覺先進技術。

不少看法認為Meta豪賭元宇宙發展會帶來極大風險，而Andrew Bosworth此次發文顯然是為了說明Meta當前投資發展策略仍會聚焦在既有服務，雖然提撥相當比例資金投入元宇宙應用發展，但仍不影響公司現行發展，同時也能推動未來業務發展能力。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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