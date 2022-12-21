歐盟指控Meta違反市場壟斷 最高將以其年營收10%作為罰金

先前認定Google違反市場壟斷之後，歐盟在稍早初步認定中也警告Meta同樣違反市場壟斷，並且將進一步調查，若走充足證據顯示Meta違反歐盟規定，將會以Meta全年營收的10%作為罰金。

若以Meta在2021年的全球營收達1179億美元計算，Meta可能會被裁罰高達117.9億美元。

歐盟反壟斷專員Margrethe Vestager在陳述案件郵件內容中表示，依照Meta目前在全球地區擁有數十億的每月活躍用戶人數，以及超過數百萬家活躍廣告商，可能會以其市場主導地位影響線上廣告競爭，導致多數使用者僅能觀看特定廣告內容，同時內容呈現也可能對Meta業務發展有利。

不過，Meta在後續則是駁斥相關指控，認為歐盟相關質疑毫無根據，同時也強調將持續與歐盟合作，藉此證明其產品服務有助於創新，並且有利於消費者與市場競爭。

而今年9月初時，Meta因Instagram處理青少年隱私數據不當，遭愛爾蘭政府裁罰4.05億歐元。相關調查起於2020年，當時愛爾蘭數據隱私監管機構質疑Instagram允許店家獲取13歲至17歲青少年隱私數據，其中包含與帳號關聯的電子郵件與電話號碼。此筆罰款成為Meta至今為止在歐盟境內，因違反一般資料保護規範 (GDPR)所面臨最高罰款，去年9月則是因為WhatsApp在2018年被認定違反一般資料保護規範，因此遭歐盟裁罰2.25億歐元 (約2.24億美元)。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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