快訊

學測數學／考前掌握五大單元命題重點 混合題作答高分關鍵曝

「紅孩兒」王海輪爆婚變 夜奔「提琴界林志玲」香閨全被拍

早晨財經速解讀／守不住！日圓暴漲日股暴跌 美元升值盡頭？電動車產業2023還有希望？

歐盟指控Meta違反市場壟斷 最高將以其年營收10%作為罰金

聯合新聞網／ 楊又肇

先前認定Google違反市場壟斷之後，歐盟在稍早初步認定中也警告Meta同樣違反市場壟斷，並且將進一步調查，若走充足證據顯示Meta違反歐盟規定，將會以Meta全年營收的10%作為罰金。

若以Meta在2021年的全球營收達1179億美元計算，Meta可能會被裁罰高達117.9億美元。

歐盟反壟斷專員Margrethe Vestager在陳述案件郵件內容中表示，依照Meta目前在全球地區擁有數十億的每月活躍用戶人數，以及超過數百萬家活躍廣告商，可能會以其市場主導地位影響線上廣告競爭，導致多數使用者僅能觀看特定廣告內容，同時內容呈現也可能對Meta業務發展有利。

不過，Meta在後續則是駁斥相關指控，認為歐盟相關質疑毫無根據，同時也強調將持續與歐盟合作，藉此證明其產品服務有助於創新，並且有利於消費者與市場競爭。

而今年9月初時，Meta因Instagram處理青少年隱私數據不當，遭愛爾蘭政府裁罰4.05億歐元。相關調查起於2020年，當時愛爾蘭數據隱私監管機構質疑Instagram允許店家獲取13歲至17歲青少年隱私數據，其中包含與帳號關聯的電子郵件與電話號碼。此筆罰款成為Meta至今為止在歐盟境內，因違反一般資料保護規範 (GDPR)所面臨最高罰款，去年9月則是因為WhatsApp在2018年被認定違反一般資料保護規範，因此遭歐盟裁罰2.25億歐元 (約2.24億美元)。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

歐盟 廣告

延伸閱讀

歐洲議會國貿委員會副主席：支持台灣國際參與

接見歐洲議會國貿委員會代表團 蔡英文：盼加速推動BIA

歐洲議員讚台謹慎面對中國威脅 反對武力改變現狀

歐盟認定Meta廣告違反競爭法 恐面臨最高118億美元罰款

相關新聞

元宇宙燒錢還是不怕！Meta明年還是拿20%總支出投資它

Meta首席技術長Andrew Bosworth稍早發文表示，Meta明年依然提撥總支出成本的20%比例投入其虛擬視覺實驗室Reality Labs運作需求，藉此推動更多元宇宙應用發展。

歐盟指控Meta違反市場壟斷 最高將以其年營收10%作為罰金

先前認定Google違反市場壟斷之後，歐盟在稍早初步認定中也警告Meta同樣違反市場壟斷，並且將進一步調查，若走充足證據顯示Meta違反歐盟規定，將會以Meta全年營收的10%作為罰金。

5G成為成長最快的網路技術 2028年全球用戶將達50億

Ericsson在新一期的《行動趨勢報告》中預測，全球地區的5G網路服務用戶將在今年底達10億人，其中在東北亞及北美地區有最高使用滲透率，約接近35%，而東北亞的5G網路用戶人數更有年增3.2億人的成長幅度，包含台灣及南韓地區都有顯著5G網路使用人口。

醫生鬼畫符也不怕了！Google Lens幫你看手寫處方箋

許多醫生在開處方箋時常會寫出潦草的手寫字，不只他人難以辨認，也常長成網路梗圖的靈感，但現在 Google 希望藉 AI 來破解這些難以閱讀的手寫處方，周一在印度舉辦的會談上宣布將是 Google Lens 的新應用之一。

認了！涉侵兒童隱私還誘導花錢 《要塞英雄》開發商挨罰161億

美國電玩遊戲《要塞英雄（FORTNITE）》開發商Epic Games今天同意，為涉違反兒童隱私法以及誘導未成年與成年人不自覺地線上購買，向聯邦貿易委員會支付5.2億美元（約新台幣161億元）。

見鬼了？他時常手機莫名震動卻沒通知 YouTuber揭「幽靈震動」真相

你也曾遇過明明手機震動了，打開卻沒有任何訊息通知嗎？一名網友在PTT發文抱怨不知為何時常會感覺到手機出現莫名震動，原PO表示手機不論是螢幕關閉或開啟狀態，經常會感覺到震動，但查看訊息通知卻一點消息都沒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。